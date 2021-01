La calza della Befana fatta con la pasta sfoglia: la ricetta

Il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, è una data molto attesa dai più piccini che fremono dal desiderio di gustare i dolcetti portati dalla Befana nella tradizionale calza. Quest'anno, visto il tanto tempo libero a disposizione da passare in casa, piuttosto che preparare la classica calza piena di dolciumi e cioccolatini, potremmo sbizzarrirci con la preparazione di una ricetta deliziosa e originale: la calza di pasta sfoglia farcita con marmellata o crema al cioccolato. Realizzarla è semplice e veloce, il tempo di preparazione è di soli 40 minuti, per la cottura, invece, ne bastano 25. Vediamo come prepararla grazie al sito di ricettedalmondo.it.

Ingredienti per quattro persone

2 rotoli di pasta sfoglia (rettangolare);

150 gr di marmellata o crema al cioccolato;

3 biscotti;

1 uovo;

zuccherini a piacere.

Procedimento

Prendere le due sfoglie e ritagliarle con una sagoma a forma di calza. Sistemare una sfoglia a forma di calza su una teglia rivestita con della carta forno. Farcire con marmellata o crema al cioccolato, lasciando libero 1 cm dal bordo.

Sbattere l'uovo e aggiungere i biscotti dopo averli sbriciolati e spennellare il bordo lasciato libero con l'uovo sbattuto. Ricoprire il tutto con la seconda sfoglia a forma di calza e completare con la chiusura dei bordi.

Decorare a piacimento e infornare la calza in forno ventilato preriscaldato a 220° per 10 minuti, poi abbassare la temperatura a 180° e proseguire la cottura per altri 10-15 minuti, fino a doratura. Sfornare la calza e lasciar raffreddare per una decina di minuti e servire.