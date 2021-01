Alexander: la ricetta del cocktail dolce e cremoso

I cocktail afterdinner, serviti dopocena, possono essere digestivi oppure sostituire e\o accompagnare un dessert. Sono caratterizzati dalla presenza di liquori e creme, una composizione olfattiva e gustativa complessa, abbinati spesso ad una componente alcolica decisa o delicata. Ecco a voi il cocktail Alexander, una ricetta divertente e sfiziosa.

Ingredienti

30 ml di cognac;

30 ml di crema di cacao;

30 ml panna fresca;

noce moscata.

Utensili

Se non siamo provvisti di shaker basterà utilizzare un barattolo per lo zucchero con una chiusura buona ermetica. Basta inserire all'interno tutti gli ingredienti e shakerare. Per filtrare il cocktail basterà utilizzare un colino da tè, o qualsiasi altro tipo di colino con un filtro in rete che abbiamo in cucina. Questo cocktail va servito in una coppa ghiacciata: mettete quindi il bicchiere in freezer finché si ghiaccia.

Preparazione

Per preparare l'Alexander versate nello shaker (o nel barattolo che avete a disposizione) gli ingredienti: partite dal cognac, aggiungete crema di cacao e in seguito la panna. Procedete inserendo 3 cubetti di ghiaccio. A questo punto shakerate con energia.

Come servire Alexander

Versate il contenuto shakerato nella coppa ghiacciata. Filtrate il contenuto con un colino da tè. Completate il drink con della noce moscata grattugiata. Servitelo con un bel dolce e gustatelo come dopocena.