Crumble di panettone e pere aromatizzate alla cannella: la ricetta

Un dolce perfetto per usare e impreziosire il panettone che vi hanno regalato: un crumble leggero in cui il panettone diventa una copertura croccante per delle soffici pere. A rendere il tutto ancora più dolce ci penserà un tocco di cannella. Un dolce veloce e facile da preparare per una merenda golosissima: ecco la ricetta del crumble di panettone e pere aromatizzate alla cannella.

Ingredienti

3 fette di panettone;

4 pere;

70 gr di burro;

1 cucchiaio di cannella;

2 cucchiai di zucchero.

Preparazione

Tagliate il panettone a fettine e mettetele in una ciotola, in un pentolino sciogliete il burro e versatelo nel panettone. Lavorate con le mani l’impasto, sbriciolando il più possibile il panettone. Lavate a pulite le pere, privandole della buccia e dei semi: tagliatele a dadini e fatele saltare con lo zucchero e la cannella in una pentola antiaderente e lasciatele cuocere fino a quando non si saranno ammorbidite.

Mettete quindi le pere in delle piccole terrine, coprite le pere con il panettone e infornatele a 200° per circa 8 minuti: quando il panettone sarà dorato, togliete le terrine dal forno. Servite il dolce con una spolverata di cannella e, se desiderate, una pallina di gelato al fior di latte.