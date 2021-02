Cupcake al cioccolato fondente e cuore rosa al lampone: la ricetta

Iniziate dalla preparazione dell’impasto di base: mettete in una ciotola il burro ammorbidito con lo zucchero, unite le uova e montate gli ingredienti con le fruste elettriche o una planetaria fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso, poi incorporate anche le uova. In una ciotola a parte ponete la farina, la frumina, il lievito e il sale. Setacciate le polveri nella ciotola contenente il composto di uova e mescolate con un cucchiaio di legno per amalgamare gli ingredienti, poi versate il latte a temperatura ambiente. Mescolate e per ultimo unite il cacao amaro in polvere setacciato. In un pentolino per bagnomaria sciogliete il cioccolato fondente tritato, unitelo al composto e mescolate per ottenere un impasto omogeneo. Trasferite l’impasto in una sac-à-poche con bocchetta liscia e spremetelo dentro i pirottini di carta posizionati all’interno di uno stampo da muffin, avendo cura di lasciare mezzo centimetro dal bordo. Cuocete i cupcake in forno statico preriscaldato a 180° per 15 minuti (se forno ventilato a 160° per 10 minuti). A cottura ultimata sfornate i cupcakes e lasciateli raffreddare.

Adesso occupatevi della crema: ponete la gelatina in fogli in una ciotola con acqua fredda per 10 minuti in modo da ammorbidirla. Lavate e tagliate i lamponi, poneteli in una padella con lo zucchero e cuoceteli quanto basta per ammorbidirli. Passate i lamponi nel passaverdure e raccogliete in una ciotola la purea ottenuta. Quando i fogli di gelatina saranno morbidi, strizzateli bene e incorporateli alla salsa di lamponi ancora calda. Mettete in un'altra ciotola lo zucchero a velo, unite la ricotta e mescolate il composto con una frusta, unite infine anche la salsa di lamponi. Mescolate per amalgamare gli ingredienti e otterrete una crema rosata. Montate a neve la panna e incorporatela alla crema. Trasferite la crema in una ciotola larga, copritela con la pellicola trasparente a contatto e lasciatela rassodare in frigorifero per un paio di ore. Sformate i cupcake, e con un piccolo tagliabiscotti a forma di cuore estraete parte dell’impasto al centro del cupcake, farcite l’incavo a forma di cuore con la crema ai lamponi, per facilitarvi trasferite la crema in una sac-à-poche con una piccola bocchetta liscia.