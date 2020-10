Ricette della tradizione friulana: la frittata alle erbe

La frittata alle erbe è un delizioso piatto tipico della nostra regione, ideale sia durante l'estate, sia nei mesi più freddi dell'anno. La frittata è sempre stato il piatto principe della famiglia contadina friulana e questa variante in particolare è una ricetta antica e di media difficoltà che, come tanti altri piatti della tradizione, vanta diversi tipi di preparazione. Eccone una.

Ingredienti per 6 persone

400 grammi di spinaci;

100 grammi di erbe miste (aneto, basilico, erba cipollina, maggiorana, melissa, menta, origano, timo, ortica, erba Luisa).

100 grammi di formaggio grattuggiato;

150 grammi di cipolla tritata;

100 ml di latte;

15 uova medie;

60 grammi di burro;

olio;

La ricetta

Per prima cosa bisogna curare tutti i gambi duri delle erbe, quindi lavarle, asciugarle e tritarle bene. Dopodiché, in una padella, rosolate la cipolla con poco olio e aggiungete gli spinaci. In una terrina aprite le uova, sbattetele insieme al formaggio, il trito di erbe, la cipolla, il latte e salate il tutto. In seguito, bisogna scaldare una padella antiaderente (non troppo), ungerla con l'olio e con il burro e aggiungere il composto da cucinare a fuoco lento. Infine, cuocere e girare la frittata finché le uova non si rapprendono bene.