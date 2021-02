A Carnevale è tempo di frittole, la deliziosa ricetta triestina

Frittelle a base di pinoli e uvetta: stiamo parlando delle deliziose frittole triestine, immancabili in questo periodo dell'anno insieme ai crostoli. Le varianti delle frittelle sono davvero tante, molto apprezzata, ad esempio, è anche quella con la ricotta, ma oggi vi proponiamo la ricetta nella variante tipicamente triestina, un buonissimo dolce facile e veloce da preparare per iniziare il periodo di Carnevale con gusto.

Ingredienti

500 gr farina;

2 uova;

375 ml di latte;

25 gr lievito di birra;

120 gr di zucchero;

1/2 bicchierino di grappa o rum;

scorza di 1 limone;

90 gr di uvetta;

50 gr di pinoli;

olio di arachidi per la frittura;

zucchero semolato qb.

Procedimento

Unite in un mixer la farina, il latte, lo zucchero, le uova e il lievito precedentemente sciolto in un po' di acqua. Mescolate bene fino a quando l'impasto si sarà adeguatamente amalgamanto, quindi a velocità minima, aggiungete la grappa, i pinoli e l’uvetta. Mettete il composto in una ciotola capiente da riporre nel forno e fate lievitare per un paio d'ore.

Nel frattempo riscaldate l’olio di arachidi in una pentola capiente ed iniziate a formare delle palline, quindi versate nell'olio caldo fino a quando non saranno cotte e in superficie colorate di una bella doratura. Colate con una schiumaiola e posate su carta assorbente. Una volta leggermente raffreddate, cospargete tutte le frittole di zucchero semolato.