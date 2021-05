Linzer Torte: storia, curiosità e ricetta

Una specialità diventata nel tempo molto amata e consumata in Friuli Venezia Giulia che, per il nome e la guarnizione di marmellata di lamponi richiama la cucina austriaca, ma rivela l'influsso veneziano con la presenza di mandorle e spezie: ecco la ricetta della torta di Linz

La torta di Linz (Linzer Torte) è una buonissima torta austriaca con un disegno a forma di reticolo sopra l'impasto. Prende il nome dall'omonima città di Linz. Una specialità diventata nel tempo molto amata e consumata anche in Friuli Venezia Giulia che, per il nome e la guarnizione di marmellata di lamponi richiama la cucina austriaca, ma rivela l'influsso veneziano con la presenza di mandorle e spezie.

Generalmente, la torta di Linz è molto bassa, dall'impasto friabile di farina, burro classico, tuorli d'uovo, scorza di limone, cannella e succo di limone, e nocciole, ma vengono usate anche noci o mandorle. Viene ricoperta da marmellata di ribes rosso o lekvar o, in alternativa, lekvar di prugne, lampone, oppure marmellata di albicocca. È coperta da un reticolo di strisce di impasto. La pasta viene srotolata in strisce molto sottili, disposte per formare una rete sopra la marmellata. Infine viene decorata con mandorle a lamelle.

Storia

La torta di Linz ha una ricetta molto antica. Per molto tempo la preparazione più antica risaliva al 1696 (Stadt- und Landesbibliothek di Vienna). Nel 2005, Waltraud Faißner, il direttore della biblioteca del Landesmuseum dell'Alta Austria e autore del libro "Wie mann die Linzer Dortten macht" ("Come fare la Linzer Torte") trovò una ricetta veronese ancora più vecchia risalente al 1653 nel Codex 35/31 nell'archivio di Admont Abbey.

Inoltre, l'invenzione della torta di Linz è oggetto di numerose leggende, che riguardano un confettiere viennese dal nome Linzer (come riportato da Alfred Polgar) o dal pasticcere francone Johann Konrad Vogel, che a Linz, nel 1823, ha cominciato una produzione di massa della torta che ha reso la città famosa nel mondo.

La ricetta

La ricetta per preparare la torta di Linz è di difficoltà media, occorre circa 1 ora di lavoro. Ecco la versione proposta da ricettemania.it con dosi ideali per 6 persone.

Ingredienti

Farina 150 gr;

Burro 200 gr;

Mandorle 100 gr;

Rhum mezzo bicchiere;

Sale q.b.

Tuorli 4;

Cannella q.b.

Marmellata Di Lamponi q.b.

Zucchero 75 gr.

Preparazione

Mettete a fontana sul tavolo la farina. Aggiungete il burro a pezzetti e lavorate la pasta. Incorporate poi lo zucchero, le mandorle pestate nel mortaio, un pizzico di sale, poca cannella. A parte, sciogliete nel rhum i tuorli d'uovo sodi. Uniteli alla pasta e amalgamateli bene. Imburrate una tortiera e stendete la torta. Ricopritela di marmellata di lamponi e guarnitela con gli avanzi della pasta. Cuocete in forno la torta a 180° per 40-45 minuti.