L'antico sapore della tradizione: la ricetta originale della minestra carsolina

La minestra carsolina è uno dei piatti più classici e tradizionali della cucina regionale, una pietanza passata sulle tavole di diverse famiglie, dal sapore antico ed autentico e con una ricca tradizione. Si tratta di una buonissima minestra in brodo con briciole fatte da un impasto di uova e farina, fritte nel burro ed immerse successivamente nel brodo. Molto semplice da preparare, oggi vogliamo proporvi la ricetta originale grazie al libro "La cucina triestina" di Maria Stelvio, un ricettario che dal 1927 ha conosciuto, di generazione in generazione, un successo pressoché ininterrotto. Aggiornato nel tempo per adattarlo alle moderne esigenze in fatto di ingredienti, dosi e metodi di cottura, il libro ha mantenuto inalterato lo spirito del suo impianto originario, divenendo un punto di riferimento della cultura locale.

Minestra carsolina: gli ingredienti

200 gr di farina;

1 uovo;

60 gr di burro.

Tempo: 80 minuti.

Procedimento