Muffin di panettone alle mele: la ricetta amata da grandi e piccini

Avanzi di panettone in casa? Le idee per creare dolci sfiziosi sono diverse. A differenza del pandoro, che ha un gusto più semplice e neutro, il panettone è solitamente arricchito con uvetta e canditi o magari cioccolata, che gli conferiscono un forte aroma, rendendolo forse meno versatile. La soluzione più semplice è quella di provare a servirlo come colazione o merenda, magari accompagnato da una tazza di tè o caffè. Se poi lo passate un paio di minuti in forno prima di mangiarlo, restituendogli sofficità e fragranza, vi delizierete senza appesantirvi eccessivamente. Ma ecco una ricetta per creare un dolce particolare e appetitoso ideale per grandi e piccini.

Muffin di panettone alle mele

Il panettone può essere la base perfetta per creare dei soffici muffin arricchiti dalla dolcezza delle mele.

Ingredienti:

150 gr di panettone;

100 gr di yogurt;

1 bustina di lievito per dolci;

40 gr di burro;

20 gr di zucchero;

2 mele;

1 uovo.

Preparazione

Sbriciolate grossolanamente il panettone in una ciotola: in una seconda ciotola unite le uova allo zucchero, il lievito e lo yogurt. Mescolate bene il composto e versatelo nella ciotola con il panettone: lasciate che assorba il liquido. Intanto lavate e sbucciate le mele: tagliatele a dadini piccoli e uniteli alla ciotola con il panettone. Mescolate bene il composto e aggiungete qualche cucchiaio di latte nel caso l’impasto fosse troppo solido. Versate l’impasto dei muffin nei pirottini e metteteli in forno a 180° per una ventina di minuti.