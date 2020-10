Omelette alle castagne: piatto delizioso e ideale in autunno

Un piatto nato in Francia nel XVI secolo, anche se le prime versioni sono risalenti al 1300, l'omelette è un piatto a base di uova rapidamente cotte con burro e olio in una padella. È di uso comune piegare l'omelette intorno ad un ripieno che può essere composto da formaggio, erba cipollina, verdura o carne, soprattutto prosciutto. Ma per approfittare del periodo autunnale e di un prodotto di stagione amato da piccini e non, oggi, grazie all'antico ricettario "La cucina triestina" di Maria Stelvio, vogliamo proporvi una ricetta tanto buona quanto particolare: le omelette alle castagne.

Ingredienti

Per le omelette:

2 uova grandi;

30 gr di latte intero;

sale fino q.b.

15 gr di olio extravergine d'oliva.

Per il ripieno:

250 gr di castagne

40 gr di zucchero

40 gr di burro

Latte

Vaniglia

Tempo di preparazione: 40-50 minuti.

Procedimento

Per le omelette: per preparare le omelette come prima cosa rompete le uova in una ciotola. Aggiungete il latte e un pizzico di sale. Sbattete le uova utilizzando una frusta, in modo da amalgamarle insieme al latte. Saranno pronte quando sollevando la frusta il composto verrà giù a filo.

Scaldate in una padella bianca a bordo basso l’olio necessario per l’ingrassatura del fondo; versate dentro un po' di pastella e fatela scorrere per tutto il fondo; friggete un tantino su fuoco moderato e non appena la frittata si staccherà, voltatela con una paletta; rosolate anche l’altra faccia della pasta e friggete nello stesso modo la pastella rimanente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per il ripieno: sgusciate le castagne e mettetele sul fuoco in acqua fredda portandole fino a quasi bollitura; non appena sono pronte toglietele e pelatele; copritele di latte con poco sale e vaniglia e cuocendole riducetele in poltiglia; dopodiché mantecate burro e zucchero e mettete dentro le castagne. Riempite con questo composto le omelette. Infine, arrotolatele o piegatele a metà.