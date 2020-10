Salame alla friulana: la ricetta originale

Il salame con l'aceto è una ricetta tipica e tradizionale del Friuli Venezia Giulia, ideale da preparare durante la stagione invernale o autunnale, quando inizia a fare freddo. Si tratta di un piatto unico sostanzioso, ma anche rapido e facile da cucinare. Di norma viene accompagnato con della polenta arrostita come contorno. Ecco la ricetta proposta da Maria Stelvio nel suo libro "La cucina triestina".

Ingredienti

150 gr di salame;

50 gr di lardo;

1 cucchiaio di aceto.

Tempo: 10 minuti.

Procedimento: per prima cosa, bisogna tagliare il salame a fette grosse, privandolo della buccia esterna."Ingiallire il pesto e riscaldarvi dentro, su fuoco lentissimo, il salame pelato e tagliato grossolanamente; levare il salame e soffocare in padella l’aceto e riversare sul salame".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Varianti

Una variante del salame alla friulana prevede anche la cipolla. Su di una pentola si fa rosolare la cipolla affettata grossolanamente a fuoco basso, poi si aggiunge il salame e si fa cuocere il tutto a fuoco vivo per alcuni minuti. In seguito viene versato l'aceto sopra le fette di salame e si lascia stufare a fuoco basso per dieci minuti circa.