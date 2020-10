Tradizioni e cucina di confine: la ricetta dello strucolo alla carsolina

Tipici della tradizione di confine che caratterizza il nostro territorio, gli strucoli (štruklji in slavo) ricordano l'immagine delle antiche case contadine. Un piatto a base di farina, acqua, uova e formaggio, che si trovava, sin dall'antichità, sulle tavole imbandite e nelle cucine contadine, che veniva preparato con ingredienti che le famiglie più povere traevano dalla loro stessa produzione. Dal dolce al salato, esistono tante varianti di questo gustoso e particolare piatto ed oggi grazie all'antico ricettario "La cucina triestina" di Maria Stelvio vogliamo proporvi la ricetta originale dello strucolo alla carsolina.

Ingredienti

250 gr di farina;

1 uovo;

100 gr di pangrattato;

150 gr di burro;

40 gr di zucchero;

80 gr di uva passa;

80 gr di noci pestate;

30 gr di pignoli;

4 carrube grattate;

30 gr di zucchero farinato;

Cannella.

Tempo: 3 ore.

Procedimento

Stracciare e ammucchiare la farina sulla tavola; fare nel mezzo una fossetta e rompervi dentro un uovo con 3,5 gr di sale; girate il liquido con un coltello e fatelo assorbire dalla farina, lavorate l’impasto con le mani finché il tutto non sarà ben incorporato. Avvolgete il panetto ottenuto in un tovagliolo umido e lasciatelo riposare in un luogo freddo per 2 ore. Spianare la pasta alla grossezza di una costa di coltello, su di una salvietta infarinata e spargere sulla sfoglia ottenuta: pangrattato, burro sciolto, zucchero, uva passa, noci, pignoli e carrube.

Arrotolare la sfoglia e mo’ di strucolo alzando la salvietta; saldare bene i margini della pasta con latte tiepido; cuocere in salvietta per 30 minuti lentamente in acqua salata bollente dentro una casseruola sul fondo della quale sia stato posto un piatto capovolto; levare e tagliare gli strucoletti; condire con burro rosolato, zucchero e cannella.