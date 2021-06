Le ricette golose di giugno: lo strudel di ciliegie

Esistono diverse varianti dello strudel, seppur la sua versione più conosciuta è quello di mele, oggi parliamo dello strudel di ciliegie. Maggio e giugno sono i mesi delle ciliegie. Quale miglior momento se non questa stagione per preparare questo dolce ripieno di questi succosi, dolci e buonissimi frutti rossi

Una tira l'altra, maggio e giugno sono i mesi delle ciliegie. Quale miglior momento se non questa stagione, allora, per preparare un ottimo strudel di ciliegie? Un dolce da forno tipico del nostro territorio e variante estiva del più tradizionale strudel di mele, ripieno di questi succosi, dolci e buonissimi frutti rossi di stagione, zucchero e avvolti nella pasta sfoglia. Ottimo per la colazione o come dessert, cosa c’è di più tradizionale e genuino di uno strudel? Ecco la ricetta.

Ingredienti

Per la pasta:

250 g farina;

1 uovo;

80 ml acqua;

olio di arachidi;

un pizzico di sale.

Per la farcitura:

1 kg ciliegie;

80 gr burro;

80 gr pan grattato;

60 gr zucchero;

cannella q.b.

Per spennellare:

1 tuorlo;

latte q.b.

Ricetta

Cominciamo dalla pasta, in una terrina capiente impastate la farina con l’uovo, aggiungete 2 cucchiai di olio ed un pizzo di sale, lavorate bene unendo poco alla volta circa 80 ml di acqua fino ad ottenere un composto liscio e morbido. Avvolgete la pasta ottenuta nella pellicola e lasciatela riposare per 20 minuti in un luogo tiepido.

Passiamo alla farcitura, in un tegamino fate sciogliere il burro, aggiungeteci il pan grattato e fate soffriggere leggermente. Ora, armatevi di pazienza e dello strumento adatto per denocciolare tutte le ciliegie. Prendete una spianatoia e stendete la pasta con il mattarello molto sottilmente, lo spessore deve esser circa di un millimetro. Cospargete il composto di burro e pangrattato su tutta la vostra pasta, adagiate sopra le ciliegie avendo cura di lasciare un bordino di 2 cm per lato libero, cospargete di zucchero e di cannella e chiudete con attenzione formando un rotolo lungo e stretto. Appoggiate il vostro strudel su una teglia ricoperta di carta da forno, spennellate leggermente il tuorlo mescolato ad un paio di cucchiai di latte ed infornate a 180° per circa 30 minuti. Una volta sfornato lasciate intiepidire lo strudel, cospargetelo di zucchero a velo ed ecco che sarà pronto per essere divorato.