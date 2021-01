Torta di crepes con frutta fresca: la ricetta

Piatto tipico francese, la crepe è ormai diventata famosa in tutto il mondo ed ogni paese ha adattato la ricetta originaria alla propria cultura culinaria facendone uno degli alimenti più versatili in assoluto. Ecco una ricetta golosa per iniziare la giornata con un dolce semplice da preparare, arricchito con frutta fresca che completa l’insieme ed aggiunge note naturali e vitaminiche al piatto.

Ingredienti per le crepes (6-8 porzioni)

6 uova;

120 g di farina 00;

50 g di burro fuso;

40 g di zucchero semolato;

200 g di latte;

un pizzico di sale;

burro.

Per il ripieno:

300 g di latte scremato;

1 tuorlo;

50 g di panna;

110 g di zucchero;

25 g di amido di mais (o di riso);

vaniglia in bacche.

Ingredienti decorazione:

fragole;

more;

mirtilli;

fettine di ananas.

Preparazione

In una ciotola mescolate farina, latte, sale, zucchero. Sempre mescolando unite le uova e amalgamate bene fino ad ottenere un composto fluido e setoso. Alla fine versate il burro fuso e lasciate riposare circa 10 minuti a temperatura ambiente.

Ungete un padellino da 15 cm di diametro con del burro, versate un mestolo di prodotto e cuocete velocemente su ogni lato la crepe avendo cura di non bruciarla o seccarla troppo. Continuate fino ad esaurimento dell’impasto impilando su di un piatto una crepe sopra l’altra.

Preparazione crema: scaldate la panna e 250 grammi di latte insieme ad una stecca di vaniglia (che poi toglierete). Mescolate in una ciotola lo zucchero con il tuorlo, l’amido di mais e i restanti 50 grammi di latte fino a che gli ingredienti saranno tutti ben amalgamati. Versate la crema ottenuta nel padellino contenente panna e latte già caldi.

Cuocete a fuoco dolce fino a che il composto diventerà denso. Togliete dal fuoco, versate la crema in un contenitore largo e basso, coprite con pellicola alimentare e lasciate raffreddare completamente in frigorifero. Prelevate la crema dal frigorifero ed ammorbiditela con un cucchiaio.

Per finire, spalmate un paio di cucchiai di crema sulla superficie delle crepes, una alla volta, impilandole una sull’altra fino a completamento di tutti gli strati. Spalmate altra crema sull’ultima crepe e adagiate sulla superficie fragole, more, mirtilli e fettine di ananas.