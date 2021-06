Torta morbida al latte e limone senza lievito: la ricetta

Avete finito il lievito in casa ma avete voglia di un buon dolce? Deliziosa, leggera, facile e veloce da preparare, oggi vi proponiamo la ricetta della torta morbida al latte e limone senza lievito. La consistenza del dessert non sarà come quella di un panettone, ma piuttosto simile ad un budino più denso e solido. Il sapore del limone sarà non troppo intenso. Ecco il procedimento.

Ingredienti

500 ml di latte;

160 gr di farina;

120 gr di zucchero (anche di canna);

3/4 uova;

succo e scorza di 2 limoni;

zucchero a velo.

Procedimento

Mettete in una ciotola le uova intere, il succo e la scorza dei due limoni grattugiata, lo zucchero e montateli con le fruste fino ad ottenere un composto spumoso e biancastro. Unite la farina e mescolate in modo da non avere grumi. A questo punto, unite anche il latte a temperatura ambiente e, quando saranno amalgamati al resto degli ingredienti, versate il composto in una teglia imburrata. Mettete a cuocere la torta in forno preriscaldato a 180° per poco meno di un'ora. Sfornate la torta al latte e lasciatela raffreddare. Spolverizzate di zucchero a velo.