Torta rustica di polenta e verdure: la ricetta

La torta rustica di polenta e verdure è un piatto ricco e gustoso che può essere preparato anche da chi non ha molta dimestichezza con i fornelli. Servono pochi ingredienti e un po' di pazienza ma il risultato è strepitoso. Il tempo di preparazione è di 40 minuti, quello di cottura invece 30. Vediamo quindi come realizzare questo speciale piatto.

Ingredienti per 4 persone

200 grammi di farina di mais;

carote, cipolla, finocchi, verza (ma va bene qualsiasi verdura preferiate, meglio poi se di stagione);

40 grammi di formaggio stagionato dolce a fette sottili;

sale;

pepe;

burro;

olio di semi qb.

Procedimento

Per prima cosa pulite e mondate le verdure, tagliatele a tocchetti. In una padella, portate l’olio di semi a temperatura, salate e rosolate le verdure per 5 minuti.

In una casseruola, portate a bollore due litri di acqua salata. Versate a pioggia la farina di mais e mescolate per evitare la formazione di grumi. Una volta pronta lasciate addensare la polenta. In una teglia imburrata o foderata di carta forno versate una parte della polenta.

Ricoprite lo strato di polenta con le verdure e dopo coprite le verdure con le fette di formaggio. Versate, come ultimo strato, il resto della polenta. Infornate per 20 minuti a 180 gradi, poi grigliate per 4-5 minuti e servite.