La torta dei Re Magi per festeggiare l'Epifania: la ricetta

La torta dei Re Magi è un dolce tipico francese (galette des Rois) che solitamente si prepara in occasione dell’Epifania per celebrare l’arrivo dei Re Magi. Nonostante la sua origine, oltre alla Francia, non è difficile trovare il tipico dolce di inizio anno anche sulle tavole degli italiani. Dunque, se volete provarlo, ecco a voi la ricetta.

Ingredienti

500 gr di farina 00;

100 gr di burro;

110 gr di zucchero;

180 ml di latte;

15 gr di lievito di birra;

3 uova;

miele q.b.,

1 buccia di arancia grattugiata,

1 scorza di limone grattugiata.

Per decorare:

ciliegine candite;

mandorle a lamelle;

codine colorate o granelle di zucchero;

canditi vari.

Preparazione

In una ciotola posizionate i 50 gr di farina lasciando uno spazio al centro, mettete sul fornello un pentolino contenente il latte e fate intiepidire leggermente. Nello spazio creato nella farina versate metà del latte intiepidito e il lievito spezzettato in modo che si sciolga lentamente nel latte. Una volta sciolto, impastate.

A parte, in una seconda ciotola, versate il latte rimanente, i 100 gr di burro sciolto, i 110 gr di zucchero e le 3 uova e amalgamate in modo uniforme. Unite il composto appena preparato nella ciotola contenente l’impasto di farina e lievito, aggiungete un cucchiaino di miele, una buccia di arancia grattugiata, la scorza di un limone grattugiata e impastate nuovamente.

Ora, fate riposare e lievitare. Ponete il panetto di impasto in una ciotola pulita capiente, copritela con un foglio di pellicola trasparente o un panno e lasciate riposare per due ore lontano da fonti di calore e umidità. Trascorse le due ore vedrete che l’impasto sarà raddoppiato. Con le mani fate un buco nel mezzo trasformando il panetto lievitato in una ciambella e posizionatelo in uno stampo ben imburrato. Fate riposare un’altra ora all’interno del forno spento.

Passiamo alla decorazione: spennellate con un albume la superficie della ciambella e posizionate a piacimento le ciliegine candite, le lamelle di mandorle e le codine colorate di zucchero. Infornate in forno preriscaldato e ventilato a 180° C per 30 minuti circa, sfornate e lasciate raffreddare.