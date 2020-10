Uova in funghetto: la ricetta friulana

Le uova in funghetto sono un secondo piatto tipico del Friuli Venezia Giulia facile e veloce da fare, ma anche molto saporito. Ideale da accompagnare con del pane, si tratta di una ricetta povera ma gustosa, in cui delle semplici uova sode si trasformano in un piatto squisito che piace a tutti, grandi e piccini, grazie al sugo di pomodoro.

Ingredienti per 4 persone

8 uova;

1 cipollotto;

Prezzemolo q.b.

Pepe q.b.

500 ml passata di pomodoro;

1 spicchio d'aglio;

Sale q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

Procedimento

Per prima cosa lavate le uova e mettetele in una pentola, poi copritele a filo con dell'acqua fredda. Portate le uova sul fuoco e aspettate 8-9 minuti dopo che l'acqua ha iniziato a bollire. Intanto, pulite e affettate il cipollotto, unitelo allo spicchio d'aglio in una casseruola con un filo di olio e fate soffriggere. Poi, aggiungete la passata al soffritto, salate, pepate e portate a bollore a fuoco lento. In seguito, scolate le uova e mettetele sotto il getto dell'acqua fredda, sbucciatele e tagliatele a metà, poi unitele nella casseruola con il sugo. Infine, far cuocere dolcemente per qualche minuto e completare con il prezzemolo tritato, pepe e olio a crudo.