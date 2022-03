Zabaione al Marsala: una ricetta da leccarsi i baffi

Che sia per uno spuntino o a merenda, cosa c'è di più buono dello zabaione? Un trucco per rendere perfetta questa ricetta, come raccomanda l'Artusi, è montare i tuorli a regola d'arte. Ecco quindi la ricetta dello zabaione al Marsala proposta da Today.it, molto semplice e veloce da preparare.

Ingredienti

Tuorli, 8;

Zucchero semolato, 80 g;

Marsala secco (o Madera o Porto), 300 ml;

Biscotti (lingue di gatto o sfogliatine), per accompagnare, 120 g.

Procedimento

Come prima cosa dobbiamo versare i tuorli in un tegame alto e stretto, a fondo spesso. Poi aggiungere lo zucchero ai tuorli. Montarli a lungo con la frusta elettrica. Poi unire il vino, a filo, e continuare a montare con la frusta. Ora dobbiamo passare alla cottura: appoggiare il tegame su una fiamma non molto alta. Attenzione però, la fiamma non deve uscire fuori dalla base del tegame.

A questo punto bisogna cuocere lo zabaione, mescolando con un cucchiaio di legno, nello stesso verso, finché non vi sembrerà più denso, ma senza spiccare il bollore. Cuocerlo per un massimo di 10 minuti. Intanto potete continuare a montare lo zabaione con la frusta elettrica fino ad ottenere una preparazione spumosa e gonfia. Adesso potrete servirlo subito, caldissimo, magari dentro delle coppette singole accompagnandolo a dei gustosi biscotti.