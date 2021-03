Zuppa inglese alle fragole, un delizioso dessert al cucchiaio facile da preparare

La zuppa inglese è un dolce al cucchiaio a base di crema pasticcera e pan di Spagna imbevuto in liquori come alchermes, rosolio, mandorla amara o rum. Oggi vi proponiamo una variante golosa: la zuppa inglese alle fragole, facile e veloce da preparare

La zuppa inglese è un dolce al cucchiaio italiano, a base di crema pasticcera e pan di Spagna imbevuto in liquori come alchermes, rosolio, mandorla amara o rum. Oggi vi proponiamo una variante golosa: la zuppa inglese alle fragole. Facile e veloce da preparare, per continuare a sperimentare in cucina potete poi sostituire queste ultime con altri frutti. Ecco la ricetta.

Ingredienti per quattro persone

Panna, 300 ml;

fragole, 700 gr;

fogli di gelatina bianca, 3;

stecche di vaniglia, 2;

latte, 80 ml;

tuorli d'uovo, 4;

zucchero, 80 gr;

succo di limone, 2 cucchiai;

savoiardi, 200 gr;

liquore alle fragole, 6 cucchiai;

melissa per guarnire.

Procedimento

Iniziamo a fare ammorbidire la gelatina in acqua fredda. Con un coltello, apriamo in lunghezza le stecche di vaniglia e grattiamo via l'essenza. Ora trasferiamo le stecche e l'essenza in un pentolino con il latte e portiamolo a bollore. A questo punto togliamo le stecche di vaniglia. In una ciotola montiamo i tuorli con 40 gr di zucchero. Strizziamo la gelatina e facciamola sciogliere nel latte aggiungendolo poi alla crema d'uovo ora possiamo farla raffreddare.

Poco prima che il composto inizia a gelificare, montiamo la panna aggiungendola al composto, poi rimettiamo tutto in frigorifero. Adesso laviamo bene e asciughiamo le fragole. Una metà le taglieremo e le altre invece bisognerà frullarle insieme allo zucchero, il liquore alle fragole e il succo di limone. Sbricioliamo i savoiardi.

Mettiamo metà delle briciole dei savoiardi in una ciotola o in singoli bicchieri. Ora bagniamoli con metà del liquore alle fragole. Poi, sopra, bisognerà disporre metà della crema alla vaniglia, metà delle fette di fragole e metà del purè alle fragole. Proseguiamo fino ad esaurimento degli ingredienti. Infine, possiamo guarnire la nostra zuppa inglese con qualche fetta di fragola.