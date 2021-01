Bignè salati: 5 idee su come farcirli e servirli durante le feste

Un’idea golosa da servire come antipasto durante il cenone di San Silvestro sono gli eleganti bignè salati. Vi proponiamo 5 farciture da far gustare ai vostri cari per creare un assortimento che stuzzichi il palato prima di sederci a tavola.

Crema di gorgonzola e noci

Servendoci di un mixer processiamo 100 g di ricotta con 150 g di gorgonzola, meglio se piccante, conditi con solo sale e pepe. A questo punto tritiamo le noci e aggiungiamole al composto. Per questo tipo di crema, consigliamo di non usare la sac à poche, ma di tagliare la parte superiore dei bignè e di inserire con un cucchiaio la farcitura all’interno per poi ricoprirli con il cappello ricavato. Conserviamoli in frigorifero sino al momento di portarli in tavola.

Crema di olive

Tritiamo con un coltello, o servendoci del mixer, circa 100 g di olive nere e mescoliamole con 1 g di formaggio tipo philadelphia da condire con sale e pepe. Possiamo aromatizzare il formaggio con delle erbe a piacere, come origano o erba cipollina. Quindi mettiamo il composto dentro una sac à poche e farciamo i nostri bignè.

Mousse di salmone affumicato

Mettiamo dentro il bicchiere del mixer 100 g di salmone affumicato e 150 g di ricotta fresca vaccina, condiamo con sale e pepe e processiamo il tutto sino ad ottenere un composto omogeneo e cremoso. A questo punto tagliamo la parte superiore del bignè, farciamolo con la crema di salmone e chiudiamo con il cappello. Facciamo riposare in frigo per un’ora circa prima di servire.

Crema alle zucchine

Laviamo e tagliamo a piccoli pezzi le zucchine e facciamole stufare in padella con un filo di olio di oliva, uno spicchio di aglio in camicia, sale e pepe. Una volta cotte, frulliamole e mischiamole con del formaggio morbido condito anch’esso con sale e pepe. Aggiungiamo qualche fogliolina finemente tritata e dello zenzero grattugiato, amalgamiamo il tutto e farciamo i bignè con la sac à poche.

Ripieno al formaggio aromatico

Procuriamoci 200 g di formaggio morbido (stracchino o robiola ad esempio) e lavoriamolo con una frusta sino ad ottenerne una crema. Tritiamo del basilico e altre spezie come la maggiorana e il timo. Aggiungiamo il tutto al formaggio e amalgamiamo per bene. Condiamo con sale, pepe e un filo di olio di oliva e mettiamo il formaggio così aromatizzato dentro una sac à poche per farcire i bignè precedentemente preparati.