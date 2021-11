Rigojanci: la storia e la ricetta della buonissima torta al cioccolato molto amata a Trieste

La rigojanci (in italiano anche rigoianci, in ungherese rigó jancsi) è una torta, un dolce ungherese e triestino che prende il nome da Jancsi Rigó, un violinista zigano. La particolare storia dietro la rigojanci nasce nel 1896 quando in occasione di un concerto, il violinista conobbe una donna ricchissima, Clara Ward, sposata con un principe belga, Chimay. Jancsi Rigó stava suonando il violino in un locale di Parigi e appena vide la donna se ne innamora a prima vista. A sorpresa Clara Ward lascia il marito per Jancsi Rigó destando molto scandalo.

Si racconta che fu il violinista stesso che ispirato dall'amore, "compose" questo dolce in collaborazione con un amico pasticcere. La rigojanci nasce proprio per coronare questa storia d'amore la quale, comunque, non ebbe un lieto fine in quanto i due si separarono e Rigó morì a New York nel 1927 nella totale miseria.

Il dolce: la ricetta

Una torta al cioccolato tipica della cucina triestina e di origine ungherese. Il dolce è composto da due strati di pan di Spagna, una buonissima crema per la farcitura e una glassa al cioccolato. Ecco la sua ricetta.

Procedimento

Per il pan di spagna (dose torta da 26-28 cm di diametro):

4 uova;

4 cucchiai di acqua fredda;

200 gr di zucchero semolato;

1 bustina di vanillina;

80 gr di farina;

80 gr di fecola di patate;

1 bustina di lievito.

Lavorare bene le chiare d’uovo insieme all’acqua per montare a neve. Aggiungere dunque lo zucchero con la vanillina e mescolare ancora affinché lo zucchero si sia completamente sciolto. Aggiungete uno alla volta i tuorli e continuare a mescolare il composto. In una terrina unire la farina, il lievito e la fecola e lentamente aggiungere questi ingredienti all'altro impasto appena preparato. Versare poi il tutto in una tortiera precedentemente imburrata e infornare a 180 gradi per circa 40 minuti. Quando si sta cuocendo la base nel forno, procedere con la preparazione della crema per la farcitura e la glassa.

Per la crema:

80 gr di zucchero a velo;

6 dl di panna fresca;

100 g di cioccolato fondente.

Per la glassa:

150 gr di cioccolato fondente;

15 gr di burro.

Per la crema mettere in un pentolino la panna, lo zucchero e il cioccolato e scaldare fino a quando bolle. Spegnere dunque il fuoco e quando si sarà raffreddata, metterla in frigorifero per circa 30 minuti. Quando il pan di Spagna sarà cotto, attendere che si sia raffreddato prima di farcirlo. Tagliarlo dunque in due metà uguali e ricoprirne una con la crema fredda, appena rimontata con le fruste per renderla più spumosa e soffice. Coprire con l’altra metà della pasta per procedere con la glassatura finale. Per la preparazione di quest'ultima, far sciogliere il cioccolato con il burro e ricoprire la superficie della torta. Se si desidera, è possibile spolverare la torta anche con un po' di cacao amaro in polvere.