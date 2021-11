Risotto salsiccia, Montasio e zucca: il primo piatto autunnale ricco di gusto

Ideale in autunno, oggi vi proponiamo un piatto gustoso da consumare in compagnia, magari la domenica a pranzo: stiamo parlando del risotto salsiccia, Montasio e zucca, tanto sapore ma allo stesso tempo una ricetta facile da realizzare. Un risotto cremoso e delicato che non potete non assaggiare. Ecco gli ingredienti e il procedimento da seguire.

Ingredienti per quattro persone

250 g di zucca gialla;

200 g di Montasio;

250 g di salsiccia fresca;

300 g di riso per risotti;

mezza cipolla;

una noce di burro;

3 cucchiai di vino bianco;

parmigiano grattugiato q.b.

Brodo vegetale q.b.

Olio evo q.b.

Sale q.b.

Procedimento

Pulite la zucca, lavatela e tagliatela a cubetti. In un tegame con un filo di olio aggiungete la zucca cuocendola per qualche minuto e non appena cotta toglietela via dalla padella. Nello stesso tegame sbriciolate la salsiccia e fate rosolare.

In una pentola diversa fate rosolare la cipolla affettata con olio e cuocete fino a quando non avrete la giusta rosolatura. Aggiungete il riso e fatelo tostare, sfumatelo con un po' di vino bianco e aggiungete il brodo bollente di volta in volta mescolando fino a quando il riso non si asciuga. A metà cottura unite la zucca, la salsiccia, il Montasio tagliato a cubetti e amalgamate il tutto. Regolate di sale e controllate la cottura del riso. A fuoco spento unite una noce di burro, un po' di parmigiano grattugiato, mescolate e fate riposare per qualche secondo: il vostro piatto è pronto.