Guida Michelin: anche a Trieste è possibile prenotare i ristoranti stellati con TheFork

La Guida Michelin è una collezione di pubblicazioni annuali rivolte al turismo e alla gastronomia, edite dall'azienda francese Michelin, e che rappresentano uno dei maggiori riferimenti mondiali per la valutazione della qualità dei ristoranti e alberghi a livello nazionale e internazionale.

Da oggi, anche sull’app e sul sito di TheFork è possibile identificare e prenotare 4.000 dei 14.000 ristoranti della Guida. Grazie a queste informazioni, gli utenti potranno accedere a una più ampia offerta di ristoranti di alta qualità in tutto il mondo, individuando la loro esperienza culinaria ideale.

Dopo aver annunciato la loro partnership strategica a dicembre del 2019, da oggi, i 29 milioni di visitatori mensili di TheFork potranno accedere al contenuto arricchito della Guida Michelin direttamente sull’app e sul sito di TheFork, identificando e prenotando più facilmente i ristoranti Partner di TheFork che ne fanno parte. La Guida Michelin ha inoltre implementato la soluzione di prenotazione di TheFork sulla propria piattaforma online per consentire agli utenti Michelin di prenotare in pochi clic i ristoranti disponibili su TheFork.

Arricchiti anche i contenuti relativi a questi ristoranti che nella loro scheda riportano sia il tipo di riconoscimento ottenuto sia un estratto del punto di vista della Guida Michelin, che presenta il ristorante, la sua atmosfera, la sua storia e le sue specificità attraverso l'occhio dell'ispettore Michelin.

TheFork permette di individuare e prenotare in Italia 455 ristoranti della Guida Michelin 2020; di cui 2 ristoranti con 3 Stelle Michelin, 9 ristoranti con 2 Stelle, 80 ristoranti con una 1 Stella, 335 ristoranti insigniti con i Piatti e 29 Bib Gourmand.

A Trieste con TheFork è possibile prenotare con pochi click Al Bagatto in via Luigi Cadorna, 7 (Michelin 2020, Piatto Michelin, Selezione Guida Michelin). Per maggiori informazioni clicca qui.