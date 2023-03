A Trieste tanti ristoranti scontati fino al 50 per cento, ecco dove

Tornato il TheFork Festival: tantissimi i ristoranti aderenti a Trieste e in tutta Italia, sarà possibile approfittare della strepitosa promozione ancora per un mese circa, fino al 2 aprile, con sconti imperdibili che vanno dal 20 fino al 50 per cento. Una bella occasione anche per chi questa sera vorrà celebrare la festa delle donne in compagnia a cena fuori, o perché no, anche per un pranzo.

Approfittare dell'occasione è semplice, basta prenotare il ristorante sull'app o il sito di TheFork, tantissime le cucine da scoprire, dalla pizza al pesce, dall'orientale alla tradizionale. Un'occasione unica e vantaggiosa per scoprire nuove realtà gastronomiche o tornare in quelle che più vi hanno colpito nell'ultimo periodo. Vi riportiamo di seguito la lista dei ristoranti in promozione in città.

I ristoranti scontati a Trieste