I ristoranti con il 50 per cento di sconto a Trieste

Estate è sinonimo di vacanze, ma anche di buon cibo. Andare a pranzo o a cena fuori in città o nelle località di mare insieme al partner, amici o parenti è un must durante le festività di agosto ed ecco che anche quest'estate TheFork propone il suo TheFork Summer: nei mesi più caldi si sogna di andare in vacanza, in un meta rigenerante. Ma molto importante, in queste settimane di relax e rigenerazione, è anche provare dell'ottima cucina in compagnia: per questo gli italiani vanno di più al ristorante in estate e TheFork è pronto per far vivere loro un'esperienza ad un super prezzo scontato.

Le vacanze degli italiani

Secondo una ricerca di TheFork condotta su 3mila intervistati, l’85,5 per cento di chi ha risposto prevede di andare in ferie, con il mare come destinazione prediletta. Ma c'è di più: il 70 percento degli intervistati prevede di andare al ristorante più spesso e sale fino a 35 euro (a 50 euro nel 20 per cento dei casi) il budget destinato alle esperienze gastronomiche fuori casa. Quale occasione migliore, allora, per scoprire nuovi indirizzi grazie a TheFork Summer, che mette a disposizione tantissimi ristoranti a metà prezzo: il 50 per cento di sconto, da prenotare su app o sul sito.

Ristoranti in sconto a Trieste

Il 70 per cento di chi ha risposto al sondaggio sceglierà proprio il nostro Belpaese come meta per le proprie vacanze. E non si può dire che la scelta sia sfortunata dal punto di vista gastronomico. Anche a Trieste sarà possibile prenotare in diversi ristoranti approfittando dello sconto del 20 per cento, del 30 o del 50 per cento con la promozione TheFork Summer, usufruire dell'agevolazione è semplicissimo: basta prenotare tramite TheFork nei ristoranti che aderiscono all'iniziativa (visibili sull'app o sul sito), tra questi: Adesso è Così Ristorazione Contemporanea in Riva Nazario Sauro 2; Pablito Ristotante Messicano - per chi ama la cucina etnica - sempre sulle rive e ancora Chocolate Coffee in via Domenico Rossetti 4.

Fonte TheFork