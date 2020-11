Alimentazione e stile di vita: dove mangiare (e ordinare) vegan a Trieste

Sono tantissime le cose da sapere sull'alimentazione vegana, un vero e proprio stile di vita che coinvolge ormai non solo le scelte fatte a tavola, ma che ha anche risvolti importanti sulle scelte di vita quotidiana.

Cosa significa vegano

Chi sono i vegani e in cosa si differenziano dai vegetariani? Il termine “vegano” indica una persona che ha deciso, in modo consapevole, di eliminare dalla propria alimentazione quotidiana tutti gli alimenti di origine animale. Un vegano, dunque, non mangia:

carne e derivati;

pesce;

latte e derivati;

uova;

miele.

Alimentazione vegana, pro e contro

Molte persone guardano la dieta vegan con un po’ di timore, considerandola uno stile alimentare fatto di privazioni e rinunce potenzialmente pericolose per la salute. In realtà, numerose evidenze scientifiche affermano esattamente il contrario, una dieta vegana varia ed equilibrata non solo è possibile, ma apporta anche numerosi benefici per la salute. A confermarlo, tra gli altri, anche il Ministero della Salute.

Gli effetti positivi sulla salute dell’alimentazione vegetariana e vegana, spiega, sarebbero da ricondurre al contenimento del peso corporeo spesso associato a una dieta priva di alimenti di origine animale, ma anche alla maggior presenza di antiossidanti e fibre propria di una dieta ricca di verdura e frutta fresca. Non esistono, dunque, dei “contro” rispetto alla scelta vegana a tavola, così come non sono stati evidenziati rischi per la salute per chi abbia scelto questo tipo di dieta.

Equilibrio e sport

Per restare in salute è indispensabile seguire una dieta varia ed equilibrata, ma anche lo sport è importante. Negli ultimi anni sempre più sportivi, anche ad altissimi livelli, hanno scelto di escludere dalla propria alimentazione carne e prodotti di origine animale, mantenendo ottimi risultati o addirittura incrementandoli. Lewis Hamilton, campione indiscusso di Formula 1, è un esempio.

Per chi pratica attività fisica è, infatti, importante una dieta che garantisca l’energia necessaria per l’allenamento e che integri allo stesso tempo anche i sali minerali e le vitamine che verranno inevitabilmente persi durante lo sforzo fisico, oltre che le proteine fondamentali per il recupero muscolare. E l’alimentazione vegana, ricca com’è di cereali, frutta fresca e secca, verdura e legumi risulta essere proprio la più indicata per integrare i nutrienti necessari al nostro organismo, senza lo svantaggio di introdurre grassi animali, pericolosi per la salute e più difficili da digerire.

Cosa mangiano i vegani?

Per iniziare a comprendere meglio questo approccio, può essere utile stilare una lista della spesa vegana, cercando di capire come e con quali alimenti i vegani sostituiscono quelli della tradizione. Importante anche controllare le etichette, nelle quali spesso si nascondono ingredienti di origine animale celati dietro a sigle poco chiare.

Capire cosa mangiano i vegani è piuttosto semplice, cereali, legumi, frutta, verdura, semi oleosi e frutta secca costituiscono la base di un’alimentazione vegetale, ai quali si possono aggiungere, anche, alimenti come seitan, tofu, tempeh e così via. Le ricette da provare sono tantissime e tutte molto originali, dagli antipasti ai primi piatti, secondi e dolci gustosi e invitanti.

Dove mangiare vegano a Trieste

Ecco due idee per provare un'ottima cucina vegana in città, attivi i servizi di asporto e consegna a domicilio: