Il Ritorno alla Terra dei Padri farà tappa anche a Duino Aurisina

Il viaggio/evento "Ritorno alla Terra dei Padri" è finalmente arrivato alla fase più significativa del suo itinerario, avviatosi più di un mese fa ad Alghero in Sardegna e approdato a inizio settembre nel mare Adriatico, dal quale tutto è iniziato. Dal Veneto e da Ferrara sono giunti negli anni Trenta i coloni che bonificarono il territorio su cui sorse la città di fondazione battezzata Fertilia, dall’Istria provenivano le famiglie che, a bordo di una flottiglia di pescherecci, salparono da Chioggia per raggiungere via mare e contribuire a popolare Fertilia appunto.

L’imbarcazione Klizia ha sostanzialmente percorso a ritroso quel percorso ed è adesso giunta a Trieste, la capitale morale dell’Esodo giuliano-dalmata, dopo aver effettuato significative soste a Ferrara, Chioggia e Venezia. Prossime tappe: Istria. A partire da Muggia, unico comune istriano rimasto entro i confini italiani dopo il Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 e benchè mutilato di alcune località con il Memorandum di Londra del 1954, per proseguire a Pirano (oggi in Slovenia) e arrivare fino a Rovigno e Pola, nell’Istria che adesso fa parte della Croazia.

Un percorso transfrontaliero che sarà molto emozionante soprattutto per uno dei membri dell’equipaggio di Klizia: Giulio Marongiu, che ha compiuto 85 anni durante la navigazione, è nato a Pola, ma non vi era più tornato da quando la abbandonò con la famiglia all’età di 8 anni durante l’Esodo che avrebbe svuotato la città dell’arena. E tra pochi giorni tornerà finalmente a Pola assieme al figlio e al nipote, simboleggiando così il valore identitario di questo percorso e la comunicazione alle nuove generazioni dell’attaccamento alle proprie radici.

Una tappa dunque anche a Duino Aurisina in quei Borghi, Villaggio del Pescatore e Borgo San Mauro che diedero ospitalità alle genti dell'Istria Fiume e Dalmazia.

Il programma

Mercoledì 13 settembre - Villaggio del Pescatore, ore 17.00 deposizione di un mazzo di fiori al Monumento dei Pescatori dell'Istria e tappa presso la Chiesa di San Marco. Borgo San Mauro, ore 18.00 presso il ristorante San Mauro, incontro con i protagonisti dell'iniziativa "Il Ritorno alla Terra dei Padri". L'incontro, aperto alla popolazione, è promosso dall Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia e il Gruppo Ermada Flavio Vidonis nell'ambito di Duino&Book "Un Mare di Storie".