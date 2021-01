Rotolo di spinaci in straza: la ricetta

Oggi vi proponiamo un classico piatto dell'altopiano carsico e dei territori dell'Impero Austro-Ungarico molto consumato e amato anche a Trieste: ecco la ricetta del rotolo di spinaci in straza direttamente dal sito Discover Trieste.

Ingredienti

Per la base:

1 kg patate rosse (patate per fare gli gnocchi);

1 uovo;

1 kg farina;

Sale.

Per il ripieno:

500 gr spinaci;

Burro;

Formaggio grana.

Preparazione

Per prima cosa fate bollire le patate per circa 15/20 minuti in una pentola pressione. A cottura completata lasciatele raffreddare. Su una spianata spargete la farina. Pelate le patate fredde e spremetele con lo spremipatate, disponetele a fontanella sulla spianata e in mezzo rompete un uovo, aggiungete sale qb. Iniziate ad impastare aggiungendo farina fino a quando l'impasto non si attaccherà più alle mani. Stendete l'impasto/sfoglia in modo da avere un dito di spessore su un canovaccio opportunamente infarinato.

Aggiungete gli spinaci già stufati al burro e raffreddati. Arrotolate la sfoglia come uno strudel, avvolgetela nel canovaccio, legate le estremità del canovaccio con dello spago e cucinate in acqua bollente per circa un'ora. A questo punto slegate il canovaccio, tagliate a fette e servite. Alla fine aggiungete abbondante formaggio Grana.