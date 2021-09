Dalla settimana della RoundItaly alla Portopiccolo Maxi Race: inizia il calendario di eventi di Barcolana53

È iniziato il countdown ufficiale di Barcolana53 presented by Generali: a 27 giorni dal via la grande festa di Trieste ha inizio a Genova. Si apre infatti la settimana della RoundItaly Genova-Trieste Regatta 2021, la regata d’altura più lunga del Mediterraneo - organizzata da Yacht Club Italiano e Società Velica di Barcola e Grignano, con il supporto di Fincantieri e la partnership di Confindustria Nautica - la cui partenza è in programma venerdì 16 settembre: l’evento collega il Salone Nautico e la Barcolana e vede cinque imbarcazioni iscritte, pronte a navigare per 1130 miglia tra Genova e Trieste.

Le imbarcazioni

Al via tra i Class40 Kika Green Challenge (Cristiano Verardo, CNSM), Ediliziacrobatica (Ernesto Moresino, Circolo Nautico MGA) e Karnak (Stefano Raspadori YC San Marino). Nella classe Maxi, con l’obiettivo di definire il tempo di percorrenza lungo la rotta tra Genova e Trieste, c’è Pendragon di Carlo Alberini, mentre esprime grande voglia di avventura - e di partecipare poi alla Barcolana - il First 44 Argo di Luciano Manfredi (YCI), un grande appassionato della vela d’altura.

Nei giorni scorsi le imbarcazioni sono state sottoposte ai controlli di sicurezza e stazza, ieri, 13 settembre, si è tenuta una prima riunione tecnica tra equipaggi e comitato organizzatore, mentre domani, giovedì 15 settembre, si svolgerà nella sede dello Yacht Club Italiano il briefing seguito dalla cena degli equipaggi. La partenza è in programma nel pomeriggio del 16 settembre (l’orario verrà comunicato il giorno precedente, sulla base delle condizioni meteo), dopo le celebrazioni per l’apertura del Salone Nautico di Genova.

Come seguire la regata

Sarà possibile seguire la regata sul sito web dell'evento www.rounditaly.com: il 16 settembre sarà attivata la pagina del tracking che permetterà di seguire in diretta l'evento. Sui canali social della Barcolana e dello Yacht Club Italiano seguiranno aggiornamenti giornalieri alle 19.30.

Tutti possono partecipare alla E-Rounditaly - Virtual Regatta Genova Trieste 2021

Sono aperte intanto le iscrizioni alla e-RoundItaly - Virtual Regatta Genova Trieste 2021, la regata virtuale, attiva sulla piattaforma Virtual Regatta, che ha ispirato la realizzazione della RoundItaly in mare: si tratta infatti della prima volta che una regata virtuale - ideata nel 2020 durante la pandemia da YCI, SVBG e Confindustria Nautica, con al via oltre 20mila e-sailors - si "trasforma" in una regata in mare.

La E-Rounditaly si corre quest’anno sui Class-40 virtuali, con le stesse condizioni meteo che gli equipaggi troveranno in mare. La regata virtuale partirà sempre il 16 settembre, alle ore 21.00. Sui canali social di Barcolana e YCI, ogni giorno alle 20.30, e-sailing TV trasmetterà in diretta collegandosi con il gioco virtuale.

Portopiccolo Maxi Race entra nel calendario di Barcolana

Intanto a Trieste si amplia il calendario a mare della Barcolana53 presented by Generali, nel quale entra ufficialmente quest’anno anche la prestigiosa regata Portopiccolo Maxi Race. La partnership è stata annunciata venerdì scorso allo Yacht Club Portopiccolo, che organizza l’evento. In programma dal primo al 3 ottobre, la Portopiccolo Maxi Race 2021 Barcolana prevede tre giorni di regate dedicate agli scafi over 15 metri (dalle Classe 0 in su facendo riferimento alle categorie della Barcolana).

L’obiettivo - hanno spiegato i presidenti della SVBG Mitja Gialuz e YCPP Roberto Antonione - è quello di fare squadra per dare maggiori occasioni agli armatori di regatare. Il bando di regata e il modulo iscrizioni sono online sul sito dello Yacht Club PortoPiccolo.

Le foto di Carlo Borlenghi in mostra per Barcolana53

Portopiccolo, con la sua Art Gallery, ospiterà dal 20 settembre al 17 ottobre una mostra di fotografie dedicata all’evento di Trieste e alle più importanti regate internazionali. La mostra si intitola "Vento e Vele. Fotografie di Carlo Borlenghi".

Barcolana si presenta a Monaco di Baviera

Inoltre, giovedì 15 settembre, Barcolana si presenterà - con il supporto dei propri partner Gruppo TAL, Portopiccolo, illy e Generali - a Monaco di Baviera. Si tratta della seconda tappa del roadshow internazionale dell’evento, dopo la presentazione di Vienna della scorsa settimana