Torna a Trieste la Notte dei Saldi

Ci siamo quasi: al via la stagione dei saldi estivi anche in Friuli Venezia Giulia. Dal primo sabato di luglio l’appuntamento tanto atteso prenderà vita in tutto il territorio regionale. A Trieste, come quasi in tutto il resto delle regioni italiane, si partirà il 6 luglio. Torna in città anche l'attesissima Notte dei Saldi. I saldi cominceranno dunque questo sabato e proseguiranno fino al 3 settembre 2024 per 60 giorni, con promozioni consentite tutto l'anno.

La Notte dei Saldi a Trieste

Uno shopping all’insegna della qualità, con offerte per tutte le esigenze e disponibilità, da vivere in allegria e socialità, in una giornata che vedrà una Trieste particolarmente frizzante ed affollata considerati i concomitanti eventi che regaleranno alla città una vetrina internazionale. Al via dunque i saldi estivi 2024, in programma sabato 6 luglio, con i negozi aperti sino alle 22.00 e pronti a soddisfare la clientela impegnata nella ricerca dell’acquisto a prezzi convenienti.

Non sono previste limitazioni o chiusure al traffico veicolare specifiche, a seguito delle restrizioni già contemplate dalle misure di sicurezza correlate alla Settimana Sociale e all’arrivo del Pontefice, né la possibilità di organizzare manifestazioni spontanee o proporre prodotti ed articoli negli spazi antistanti negozi e pubblici esercizi senza già disporre, in quanto rilasciata precedentemente, dell’autorizzazione di occupazione del suolo pubblico.

I consigli per evitare imbrogli

Ecco a questo proposito alcuni consigli per chi si appresta a fare shopping approfittando dei saldi. La raccomandazione più importante è quella di verificare, prima della loro partenza ufficiale, il prezzo del prodotto che si intende acquistare, anche fotografandolo con il cellulare, per avere una prova certa del prezzo originario. Solo in questo modo sarà possibile valutare la reale convenienza dell’acquisto ed evitare le furbate di qualche commerciante scorretto. Ecco quindici raccomandazioni utili: