Saldi invernali in Fvg: ecco quando inizieranno e come evitare le truffe

TRIESTE - Venerdì 5 gennaio. É quella la data in cui inizierà in Friuli Venezia Giulia la stagione dei saldi che si concluderà domenica 31 marzo. I prodotti saranno in vendita a prezzi ribassati, fino a domenica 31 marzo e all'esercente, nei trenta giorni che precedono le vendite di fine stagione, saranno vietate le promozioni.

Saldi, come evitare le truffe

Tenete bene a mente alcuni semplici consigli per realizzare i migliori acquisti nella stagione dei saldi, evitando le truffe. Confcommercio ricorda che i saldi, di qualsiasi tipo di prodotto, devono essere accompagnati dal prezzo in vigore negli ultimi 30 giorni.

Si consiglia di informarsi sempre sul prezzo iniziale del capo d'abbigliamento prima dell'inizio dei saldi, in modo da poter capire se sia realmente scontato oppure no. Fate grande attenzione ai capi che non devono essere difettosi o appartenenti alle stagioni passate.

Conservate sempre lo scontrino in mondo da poter cambiare l'indumento nel negozio in cui l'avete acquistato.

Il vecchio prezzo deve essere sempre indicato e ben leggibile e si consiglia di diffidare dai saldi superiori al 50% dato che in molti casi significa semplicemente che il vecchio prezzo è stato aumentato prima di veder applicato lo sconto o che la merce non è della stagione in corso. Se ritenete di essere stati in qualche modo truffati, potete rivolgervi al Codacons oppure ai vigili urbani.