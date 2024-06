Salmon Week, l'evento dedicato al salmone e alla buona cucina al Villaggio del Pescatore

TRIESTE - E' stata presentata ieri, lunedì 3 giugno, nella Sala Desiata della Camera di Commercio Venezia Giulia a Trieste la prima edizione di "Salmon Week", evento organizzato da Marina Timavo, La Canociada, Airsac Europa con la collaborazione dell'Azienda Agricola Zobec. La manifestazione gode del patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comune di Duino Aurisina.

L'evento si terrà fino al 9 giugno 2024, dalle ore 18.00 alle 22.30, presso "La Canociada" della Marina Timavo al Villaggio del Pescatore, un'occasione imperdibile per gli amanti del salmone e della buona cucina.

La presentazione

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il presidente della Camera di Commercio Venezia Giulia, Antonio Paoletti, ha sottolineato l'importanza dell'allevamento del salmone nella Venezia Giulia e il legame storico con l'Ente camerale. “L’allevamento del salmone nella Venezia Giulia e la Camera di commercio - ha dichiarato Paoletti - sono legati da anni. Ricordo che la prima vera promozione di questo prodotto d’eccellenza venne tenuta all’interno dell’Expo Mittelschool già nel 2006, quando pochi conoscevano la bontà e le qualità del pesce allevato tra la Val Rosandra e il Timavo. Sostenere e promuovere il nostro salmone associandolo alla promozione turistica, proprio mentre si continua a leggere dei danni provocati dagli allevamenti intensivi dei mari del Nord o di altre zone oceaniche, è pertanto particolarmente importante”.

Il programma

L'ideatore dell'iniziativa, Serafino Marchiò, ha illustrato il ricco programma di attività che comprende: risalita del Fiume Timavo con imbarcazione (su prenotazione); visita agli impianti di maricoltura con imbarcazione (su prenotazione); incontri didattici a cura dell’Azienda Agricola Zobec.

Edi Zobec, proprietario dell'Ittiturismo Zobec, ha evidenziato l'importanza di produrre un prodotto di qualità e valorizzare il territorio, sottolineando come gli impianti Zobec siano i più a sud del mondo per l'allevamento ad acqua corrente. Maurizio Lenarduzzi, proprietario della Marina Timavo, ha sottolineato l'importanza che il turismo sta ottenendo sempre di più nel nostro territorio e che soltanto un'intensa e mirata valorizzazione è la risposta a una domanda sempre più in crescita. Michela Grilli, responsabile de La Canociada, ha presentato il menù che verrà proposto a rotazione nei vari giorni dell'evento, offrendo una selezione di delizie a base di salmone comprendente: salmone mantecato; salmone marinato al pepe rosa; involtini di salmone con rucola e ricotta; trofie al salmone; gnocchi al nero di seppia ripieni di salmone saltati con burro e timo; ravioli al salmone e kren; maltagliati porcini salmone e pomodorini confit; paccheri al salmone e olio al tartufo bianco; trancio di salmone con granella di pistacchi; salmone in crosta; tataki; trancio di salmone con vodka e limone; salmone pomodorini e olive; patate o insalata.

L'Assessore regionale alle Autonomie Locali, Pierpaolo Roberti, ha chiuso la presentazione sottolineando l'importanza della valorizzazione del territorio e del doppio ruolo ricoperto dal presidente Paoletti nel promuovere le varie attività.

Per informazioni e prenotazioni: La Canociada +39 378 3043783.