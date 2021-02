Come festeggeranno gli italiani San Valentino? L'analisi e le idee di TheFork

Secondo una ricerca condotta da TheFork, il 70% degli italiani (su dati utenti TheFork) celebrerà San Valentino mentre il restante 30% dichiara di non aver voglia di festeggiare: ecco alcune idee per passare la festa degli innamorati all'insegna del buon cibo

Febbraio è già arrivato e per i più romantici è tempo di cominciare a pensare alla festa degli innamorati, San Valentino. Nonostante quest'anno non si potrà festeggiare con il proprio partner con una classica cena al ristorante, TheFork ha comunque trovato la soluzione per celebrare comunque al meglio l'amore davanti a del buon cibo.

Gift Card di TheFork

Con TheFork sarà possibile ordinare per il 14 febbraio delle cene da asporto o con delivery, puntando su menù di pesce e piatti ricercati per sorprendere la propria dolce metà, ma per non rinunciare ad un'uscita romantica è possibile acquistare anche una gift card da regalare nel giorno più romantico dell'anno, e perché no, magari sfruttarla per un dolce pranzo aiutando uno dei settori più duramente colpiti dalla pandemia, quello della ristorazione. La carta regalo è disposinibile da 25, 50 o 100 euro e può essere acquistata su questo link.

Un San Valentino al gusto di cioccolato e spaghetti

Secondo una ricerca condotta da TheFork, il 70% degli italiani (su dati utenti TheFork) celebrerà San Valentino mentre il restante 30% dichiara di non aver voglia di festeggiare. "L’opzione più quotata per celebrare l’occasione è quella di ordinare da un ristorante gourmet (41% dei rispondenti), mentre il 38% cucinerà a casa e solo il 19% ordinerà comfort food". Come leggiamo sul sito ufficiale, "tra le pietanze preferite e collegate all’amore, al primo posto troviamo i dessert al cioccolato (35% circa dei rispondenti), seguito da un classico piatto di spaghetti (32%) e al terzo posto fragole e champagne (15%).

"Per quasi il 46% degli intervistati il luogo ideale per un primo appuntamento resta il ristorante. Inoltre, se si potesse scegliere tra celebrare San Valentino mangiando fuori o passando una serata domestica all’insegna della passione, il 75% dei rispondenti preferirebbe la prima opzione. In attesa di potervi tornare, il cibo è stato una componente importante nelle relazioni: il 92.4% del campione ha affermato che cucinare o mangiare insieme è stato importante per mantenere rapporti affettivi (sentimentali e non) durante la pandemia".