Anche quest'anno il Tiare celebra l'amore in ogni sua forma

Accogliere l’altro, gioire della sua esistenza, essere felici per i momenti che si condividono, dare rispetto affetto e attenzione senza pretendere di ricevere nulla in cambio. È la definizione di "amore universale" che anche nel 2022 il Meeting Place Tiare Shopping di Villesse in provincia di Gorizia vuole diffondere e sottolineare con l’iniziativa “Universal Love” pensata in occasione della festa degli innamorati che si terrà il 14 febbraio.

L'evento

“Universal love” vuole celebrare l’amore in ogni sua forma: tra due persone, indipendentemente dall'orientamento sessuale o l'identità di genere, tra genitori e figli, tra nonni e nipoti, tra amici e tra persone e “amici a quattro zampe”. Quello che conta sono i sentimenti condivisi. Per questo motivo da lunedì 7 a lunedì 14 febbraio la galleria del Meeting Place sarà arricchita da una serie di allestimenti che raffigurano le varie forme di affetto, per far riflettere sui valori più profondi della festa di San Valentino: l’amore è ovunque e l’amore è inclusione.

Love in selfie

L’invito con “Love in selfie” è di scattarsi una foto presso le postazioni a tema e di condividerla sul proprio profilo Instagram menzionando @TiareCentroCommerciale e utilizzando #tiareuniversallove. Questo permetterà di ritirare un piccolo omaggio presso l’Info Point. Inoltre, dal 12 al 14 febbraio dalle 14.30 alle 18.30, sarà presente un banchetto dove poter far impacchettare i regali di San Valentino acquistati nel Centro.

Domenica 13 febbraio, infine, per i clienti che acquisteranno presso l’Info Point una gift card da 50 euro dalle 17.30 alle 20.30 ne riceveranno in omaggio un’altra da 20 euro per l’operazione “Cashback in Love”. Tutti i dettagli dell’iniziativa su www.tiareshopping.com o chiamando l’Infopoint al numero 0481 099480.