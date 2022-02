Sanremo 2022: Elisa è prima in classifica con il brano "O forse sei tu"

Andata in onda ieri sera la seconda serata della 72° edizione del Festival di Sanremo: anche ieri gli ascolti sono andati più che bene ed ecco che adesso si entra nel vivo della gara. L'attrice Lorena Cesarini ha accompagnato il conduttore Amadeus per tutta la serata, l'ultima esibizione a mezzanotte inoltrata, Checco Zalone ha dato il ritmo con incursioni in più blocchi. Il resto è un via vai di ospiti, da Laura Pausini con Mika e Cattelan che insieme a lei vengono presentati ufficialmente come i conduttori del prossimo Eurovision, e ancora le attrici Margherita Mazzucco e Gaia Girace, si continua con Ermal Meta, infine Arisa e Malika Ayane per il contest sull'inno delle Olimpiadi Invernali.

Questa la classifica attuale dopo le prime due serate del Festival: Elisa prima, Mahmood e Blanco secondi, La rappresentante di lista terzi.

Elisa prima in classifica

Ecco che le scommesse dei bookmaker ci avevano visto bene: come avevamo già detto ieri sera, è stata proprio Elisa ad aggiudicarsi il primato della serata con il nuovo brano "O forse sei tu". La musica è firmata interamente da Elisa, mentre il testo è scritto dall’artista insieme a Davide Petrella. La produzione è di Andrea Rigonat.

Il significato della canzone

Nel nuovo brano Elisa canta l’amore verso la persona che ha accanto, in grado di dare maggiori sicurezze e cambiamenti positivi. Se domani l’altro se ne andrà, - si legge su soundsblog.it - lei gli chiede di portarla con sé, di non lasciarla da sola. Perché la magia del legame necessita di aversi uno accanto all’altra. Ecco il testo completo della canzone sempre da soundsblog.it:

Sarà che il tempo poi alla fine proprio non ci sfiora

O forse è solamente il cielo

Quando si colora un po’ di più

O forse sei tu

O forse sei tu

Ti capirei se non dicessi neanche una parola

Mi basterebbe un solo sguardo

Per immaginare il mare blu

E niente di più

E niente di più

E chiedimi tu come stai

Se ancora io non l’ho capito

E se domani partirai

Portami sempre con te

Sarò

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Quella scusa per farti un po’ ridere

E io sarò

Quell’istante che ti porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Sempre

Sarà che tra tutto il casino sembra primavera

Sarà che la vertigine non mi fa più paura

E guardo giù

O forse sei tu

O forse sei tu

E chiedimi tu come stai

Se ancora io non l’ho capito

E se domani partirai

Portami sempre con te

Sarò

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Una scusa per farti sorridere

Sì che sarò

Quell’istante che ti porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Mille volte

Ti ho cercato

Ti ho pensato

Un po’ più forte

Nella notte

Ancora

Mille volte

Quella musica risuona in ogni parte

Nella notte

Forse sei tu

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Quella scusa per farmi un po’ ridere

Forse sei tu

Quell’istante che mi porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Sempre

Sempre

Quella stupida voglia di vivere