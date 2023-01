A Sappada c'è un "tesoro" archeologico, la scoperta fatta da una giovane triestina

SAPPADA (Udine) - Oggi vogliamo raccontarvi una storia. Quest'estate a Sappada, una ragazza triestina di 15 anni ha fatto un'importante scoperta archeologica. Una scoperta che ha subito suscitato l'interessamento del giornalista bellunese ed ex direttore di scavo della Soprintendenza del Veneto, Eugenio Padovan. Per poter indagare il sito nasce una "cordata" culturale fra lo stesso Padovan, Marco Rodriguez, appassionato di archeologia e l'archeologo triestino Federico Bernardini, in forze alla Ca' Foscari di Venezia. La scoperta triestina potrebbe aprire alla conoscenza dei popoli transitati per quella valle prima dell'arrivo delle popolazioni eredi dei sappadini, attestato nel 1118 d.C.

La storia

La volontà della giovane scopritrice appassionata di archeologia sarebbe quella di dedicare la scoperta alla memoria dei Alessandro Janousek, importante imprenditore triestino colpito a morte da un fulmine sul monte Sierra, assieme alla figlia nel 1986. Le prime indagini sono state condotte con il Lidar, dando dei risultati sorprendenti e inaspettati anche su due siti individuati trent'anni prima dallo stesso Padovan. Importanti scoperte che però - come sostiene chi si sta occupando della vicenda - sono state ignorate dall’amministrazione comunale sappadina. La questione potrebbe forse portare ad una riflessione sugli sforzi economici che la Regione Friuli Venezia Giulia ha investito per il comune di Sappada, sforzi che finora sono stati ingenti.

La testimonianza

A raccontarci questa storia è stato proprio il papà della giovane ragazza, il triestino Marco Rodriguez, che si è personalmente interessato alla faccenda da grande appassionato di scienze dell'antichità. “La passione per l'archeologia è nata quando mia figlia aveva otto anni. Abbiamo fatto un grande giro per i siti preistorici italiani ed esteri. E visto che a Trieste questo non c'era ancora, ho iniziato a portare la materia nella scuole coinvolgendo questi esperti italiani. Ho da sempre avuto un interesse attivo per questioni di questo tipo, ad esempio, ho portato per Trieste Next il dottor Matija Turk del museo nazionale di Lubiana a presentare il flauto neanderthaliano di Divje Babe e tante altre piccole cose. Ho anche lavorato nel comune di Guccini alla riqualificazione dei sassi incisi delle Limentre” afferma.

Il passato

“Sembra strano, ma tutto inizia con un funerale. Quello del giornalista e tecnico di scavo della Soprintendenza del Veneto Eugenio Padovan, stroncato da un infarto sul suo tavolo di lavoro quasi un mese fa. A novembre avrei dovuto incontrarlo a Belluno per analizzare alcune mappe di guerra custodite nell’Archivio di Stato. Documenti ottocenteschi in cui compariva il comune di Sappada. Quella valle era diventata per lui un chiodo fisso” continua Marco. Eugenio Padovan era stato a Sappada più di trent’anni fa come funzionario di Soprintendenza. Aveva rilevato due strane collinette che non sembravano avere nulla a che fare con la geologia della valle. La prima, a Cima, si innalza maestosa ai piedi del monte Sierra. L’altra si trova invece sulle rive del Mühlbach, vicinissima al parco dei daini e alla casa del vecchio Giovanni Fauner. “Negli anni ’80 è nato il mio amore per quel territorio, - continua Marco - . Mentre il piccolo Marco faceva la sua prima intervista scolastica all’ex cacciatore diventato custode dei daini, Eugenio era già un ‘segugio di razza’ impegnato nella tutela del patrimonio archeologico del Bellunese. Anni in cui però la tecnologia era scarsa. Per capire che cosa celassero quelle collinette, si doveva scavare. Cosa che trovava una comprensibile resistenza. Ciononostante la testa dura di Eugenio gli permise di accatastare i due siti come aree archeologiche ad alto rischio e preservarli per le nuove generazioni”.

Eugenio è morto prima

Quando l’attuale amministrazione sappadina, sulla quale la nostra Regione "ha scommesso fin’ora qualcosa come 22 milioni di euro", ha dichiarato di voler dar vita ad un grande Parco del Piave, Eugenio Padovan ha creduto che fosse giunto il momento di dar luce alla grande scoperta. Insieme, con Marco, hanno bussato più volte alla porta del Comune di Sappada. “Immaginate un grande Parco del Piave che conduca il visitatore attraverso la geologia, la preistoria umana dei cacciatori mesolitici, l’epoca indefinibile custodita dalle collinette, fino all’arrivo dei sappadini nel Medioevo e alla triste vicenda della Grande Guerra. Un progetto ricco di possibilità educative e di attrattive transfrontaliere! - ci racconta Marco. - Questo avremmo detto se soltanto quella porta si fosse aperta. Ma come si può immaginare, quella porta è ancora sprangata. E così Eugenio se n’è andato senza conoscere la portata della sua scoperta”.

Perché tanta sicurezza vi chiederete. Semplicemente perché il ‘vecchio segugio’, sostiene Marco, aveva ragione. Oggi non serve scavare per guardare sottoterra. Lo scorso agosto, l’archeologo triestino dell’Università Ca’Foscari di Venezia Federico Bernardini, ha visualizzato il micro rilievo del terreno. Grazie ai dati generati dal telerilevamento laser (LIDAR) ci ha donato la prima prova della mano dell’uomo non soltanto sulla collinetta di Cima, ma anche sopra l’aggere all’entrata della valle. Un piano sopraelevato che presenta una curiosa formazione muraria. Un sito individuato quest’anno alla vecchia maniera da una triestina di soli 15 anni. “Un altro grande esperto che vorrebbe investire su Sappada è il dottor Ausilio Priuli della Val Camonica. Un altro dato che rafforza l'impegno triestino a Sappada è il lavoro dei professori Michele Pipan e Emanuele Forte dell'Exploration Geophysic Group del Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell'Università di Trieste, già disponibili per il necessario sopralluogo e analisi GPR dei siti. Sono questi i veri esperti di cui parlare”. continua Marco.

Interessi edilizi?

Ma c'è molto di più dietro questa storia, tra questi gli estremi per ritenere che i sappadini abbiano fatto sparire molti rinvenimenti archeologici casuali per interessi edilizi. Alessandro Janousek, prima di morire sul monte Sierra, aveva inoltre donato qualcosa come 40 milioni di lire alla cordata per la costruzione della famosa seggiovia che avrebbe dovuto collegare l'impianto del 2000 ai laghi d'Olbe. Oggi la società è fallita e nessuno si ricorda più di questo. Si parla soltanto degli interventi della Regione. Ricordiamo infatti che sta proseguendo il percorso per lo sviluppo degli impianti di Sappada 2000. Con l’ultimo incontro si è “dato inizio all’iter per la stipula dell’accordo di programma tra il Comune di Sappada, la Regione e PromoTurismoFVG per l’ammodernamento e l’implementazione delle infrastrutture poste al servizio dell’area sciabile attrezzata di Sappada 2000 e anche per la stabilizzazione del parco giochi di Nevelandia” come affermato dall’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini a margine della conferenza che qualche giorno fa ha visto riuniti nella sede della Regione, oltre all’esponente della Giunta, i rappresentanti di PromoTurismoFVG e della direzione centrale Attività produttive e Turismo, assieme al sindaco di Sappada, Manuel Piller Hoffer. Al centro gli interventi per i quali la Regione Fvg ha già stanziato 15,5 milioni di euro lo sviluppo degli impianti nell’area di Sappada 2000.

“Perché se una generazione è stata così miope da privare i propri figli di una conoscenza profonda della loro terra, questa logica va annientata, - conclude Marco - ad oggi basterebbe soltanto farsi una camminata con il georadar (GPR) sopra questi siti per capire quale scoperta ci troviamo davanti. Un’indagine superficiale che necessita soltanto del beneplacito del Comune”. Una ricerca che getterebbe ulteriore luce sulle popolazioni che hanno percorso la nostra splendida regione, sostiene, e che non offre alcun razionale motivo di essere ostacolata. Un primo semplice passo che potrebbe aprire un ventaglio di opportunità turistiche non soltanto per la splendida Sappada, ma per tutto il Friuli Venezia Giulia.