Bocconcini di scampi all'arancia: la ricetta

Raffinato e buonissimo, ideale per chi ama i sapori di mare e gli agrumi, un aperitivo che regala al palato un viaggio sensoriale tra le note dolci dello scampo e quelle pungenti date dal sale aromatizzato all'arancia e zenzero: ecco la ricetta dei bocconcini di scampi aromatizzati all'arancia e allo zenzero proposta dal Gambero Rosso.

Ingredienti

Per 6 persone:

6 scampi;

2 arance non trattate;

olio extravergine d’oliva;

sale grosso q.b.

Grani di pepe bianco e nero q.b.

Un pezzettino di zenzero fresco.

Procedimento

Per prima cosa occorre preparare il sale aromatizzato all'arancia: con un rigalimoni ricavate la scorza di due arance e fatela essiccare in forno per circa due ore a 90°C. Una volta raffreddata inseritela in un mixer e tritatela finemente insieme ad un pizzico di sale grosso. Successivamente unite al composto ottenuto ancora due cucchiai di sale grosso, un cucchiaio di grani di pepe bianco e nero e tritate ancora in maniera grossolana. Il composto ottenuto va conservato in contenitori di vetro ma prima di essere sigillati occorre inserire un panno di stoffa per evitare la formazione di umidità.

Preparare ora gli scampi (devono essere necessariamente freschi): sgusciateli e conditeli con il sale all'arancia, un filo d’olio. Condite anche con un filo di succo d'arancia aromatizzato allo zenzero grattugiato. Adagiate gli scampi su dei cucchiai e servite il prelibato finger food.