Tornano sugli scaffali dei supermercati le scarpe Lidl (ma solo per poche ore)

In questi ultimi giorni è stata lanciata una consistente campagna pubblicitaria, soprattutto sui social, che è già diventata virale. Il motivo? Da oggi, lunedì 10 maggio (e probabilmente per poche ore, fino all'esaurimento) le scarpe Lidl torneranno sugli scaffali

Sono passati solo pochi mesi da quando i supermercati furono presi d'assalto per le scarpe Lidl. Nonostante le restrizioni, si crearono lunghe file negli store Lidl per acquistare le ormai celebri scarpe con i colori e il marchio della multinazionale tedesca della grande distribuzione. E per chi, meno di un anno fa, non fosse riuscito a comprarne un paio si ripresenta l'occasione: può farlo adesso.

Le scarpe in vendita dal 10 maggio

"Per la gioia di tutti coloro che non sono riusciti ad accaparrarsene un paio - fa sapere Lidl in una nota - le sneakers Lidl, le più chiacchierate degli ultimi mesi, saranno di nuovo in vendita dal 10 maggio negli oltre 680 punti vendita della catena in Italia, sempre al prezzo di 12,99 euro. A seguito dello straordinario successo riscosso lo scorso novembre con il lancio della collezione dedicata ai fan del brand, le scarpe Lidl sono diventate un vero e proprio fenomeno di costume che ha acceso un vivace dibattito tra esperti e appassionati".

"Ora Lidl ripropone in edizione limitata le sneakers diventate un'icona dello streetwear - prosegue l'azienda - grazie all'eccentrico accostamento dei colori e al sistema valoriale che il brand ha costruito negli anni, condiviso e riconosciuto dalla sua fan base".