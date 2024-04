Il Friuli Venezia Giulia illumina Times Square

È uno dei luoghi più famosi al mondo. Conosciuto come “l'incrocio del mondo” è infatti il must per tutti i turisti che visitano la Grande Mela e dove si sprecano i selfie davanti alle dozzine di maxi schermi led che lo colorano giorno e notte.

Ed è proprio su uno di quei maxi schermi che campeggia in questi giorni a caratteri cubitali la scritta “Io sono Friuli Venezia Giulia”. Parliamo ovviamente di Times Square a Manhattan, nel cuore di New York negli Stati Uniti. Ed è qui che è approdata la promozione turistica della regione, attraverso l'azione sviluppata da PromoturismoFvg su indicazione della Regione, la cui delegazione guidata dal presidente Massimiliano Fedriga è proprio in queste ore impegnata negli Stati Uniti per stringere alleanze e intese in tema di sviluppo economico.

I maxischermi che caratterizzano l'iconica piazza di New York proiettano una campagna video pubblicitaria dedicata alla regione. “Un'attività mai realizzata finora – scrivono i promotori sulle pagine social della Regione – che promuove bellezze e tipicità del Friuli Venezia Giulia di fronte alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano e fotografano uno dei luoghi più famosi e visitati di New York”.

(Foto Mattia Assandri ARC, Agenzia Regione Cronache)