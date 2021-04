Schinkenflecken, il pasticcio di prosciutto alla triestina: la ricetta

Le Schinkenflecken sono una sorta di lasagne condite con prosciutto, uova, panna e burro tipiche del nostro territorio e originarie dell'Austria. Non si tratta certo di una ricetta light, però la loro bontà è assicurata. Un piatto della cucina giuliana molto apprezzato dai triestini, esistono tante varianti di preparazione, noi vi proponiamo quella che abbiamo trovato sul sito informatrieste.eu.

Ingredienti

3 etti di farina;

3 uova;

200 gr di prosciutto crudo o cotto (non spalla);

1 confezione di panna da cucina;

50 gr di burro;

sale;

noce moscata.

Procedimento

Per realizzare questo "pasticcio di prosciutto all’austriaca", preparate la pasta con la farina, 2 uova, un po' di sale, due cucchiai di acqua tiepida (all’occorrenza). Impastate con le mani e tirate bene la pasta con il matterello. Quindi tagliatela a quadrelli con la rotellina (ovviamente potete usare anche la pasta all’uovo già pronta). In una terrina sbattete il rosso dell’uovo rimanente e mescolatelo con il prosciutto ben tagliuzzato, aggiungete la panna, l'albume dell'uovo rimasto montato a neve e un pizzico di noce moscata grattugiata. In una pirofila o una teglia da forno ben unta di burro alternate strati di quadrelli di pasta e di prosciutto. Cucinate in forno ben caldo per 40 minuti.