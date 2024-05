Scienza e Virgola: al via il festival con un ricco programma di eventi

TRIESTE - Al via in città il Festival Scienza e Virgola, organizzato dalla Sissa e con la direzione dello scrittore Paolo Giordano. La manifestazione si terrà a Trieste dal 16 al 21 maggio. Ben sei giorni di presentazioni di libri, spettacoli, dialoghi, film, degustazioni, laboratori e molto altro per esplorare, curiosare e interrogarsi sulla diversità.

Tanti gli ospiti nazionali e internazionali tra cui la giornalista Cecilia Sala, la scrittrice britannica Olivia Laing, il filosofo e matematico Daniel Andler, il direttore del Dipartimento di Fisica teorica del Cern Gian Francesco Giudice, i divulgatori Andrea Segrè, Massimo Polidoro ed Eliana Liotta.

Un ricco programma di eventi

Numerosi gli eventi in programma che si terranno durante la settimana dedicata al festival in diverse location simbolo della cultura triestina, tra questi, ad esempio, imperdibile l'incontro dal titolo "Del bisogno di attraversare i confini". L'interessante evento aperto al pubblico si terrà sabato 18 maggio, alle ore 17.30, all'Antico Caffè San Marco. Il tema del confine accomuna le narrazioni di due tra le più importanti scrittrici italiane dei nostri anni, Claudia Durastanti e Federica Manzon. Nei loro testi scrivono di frontiere e migrazioni, così come dei confini che imponiamo ai nostri corpi e dei limiti che abbiamo bisogno di attraversare per scoprire chi siamo. In questo incontro ci portano lontano, parlando delle loro storie e dei loro testi, per mostrarci come attraversare i confini sia spesso una necessità per tutti e tutte noi. L'ingresso è libero.

Per maggiori dettagli e per scoprire il programma completo dell'ottava edizione del festival: Scienza e Virgola.it.