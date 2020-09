Ritorno al ristorante: la promo di TheFork che aiuta utenti e ristoratori

Se state cercando un ristorante valido ma anche economico dove prenzare o cenare, dovete andare sul web e aprire la piattaforma di TheFork, l'app creata in Francia nel 2007 da professionisti ed esperti del mondo dell’ hospitality e della tecnologia. TheFork è la prima piattaforma di prenotazione dei ristoranti in Europa. La caratteristica saliente di questo modo di scegliere il food è che grazie alla prenotazione online, è possibile applicare alla ristorazione la tariffazione flessibile già diffusa nel mondo dei viaggi: i prezzi variano cioè in base alle disponibilità.

Per gli utenti, TheFork è il modo più rapido di andare al ristorante: grazie al sito e all’app è possibile trovare facilmente il ristorante giusto, verificare le disponibilità in tempo reale e prenotare in pochi secondi con conferma immediata 24 ore/24. In questo modo si può trovare il locale giusto per ogni occasione, garzie anche alle recensioni degli altri utenti e a filtri come la localizzazione, il tipo di cucina e di ristorante e il prezzo medio.

Ritorno al ristorante

Come si legge sul loro sito, le chiusure forzate dell'inizio del 2020 hanno avuto un impatto negativo sugli affari dei ristoranti. Per questo motivo, TheFork ha lanciato l'iniziativa Ritorno al ristorante dove invita gli utenti a tornare a mangiare fuori e supportare così la gastronomia italiana. La missione è quella di aumentare le prenotazioni dei ristoranti, massimizzare la visibilità e ottimizzare l'efficienza delle attività.

TheFork e molti Partner del settore collaboreranno per lanciare l'iniziativa contemporaneamente in 20 paesi attirando l'interesse di 20 milioni di ospiti, che potranno tornare a godersi squisiti piatti nei 10.000 ristoranti aderenti per 60 giorni.

Un vantaggio, dunque, sia per gli utenti che potranno godere di un intersante sconto, ma anche per i ristoratori che otterranno maggiore visibilità. Per maggiori informazioni clicca qui.

Anche a Trieste molti di ristoranti aderiscono a TheFork, e in questo particolare momento, con la pandemia ancora in corso, molti ristoratori promuovono l'inziativa "Ritorno al ristorante", in cui propongono lo sconto del 50% sul conto. Per conoscere l'elenco dei ristoranti in promozione in città clicca qui.