Un pernottamento scontato in hotel per sostenere le donne vittime di violenza

Il viaggio come metafora del cambiamento non solo per sé, ma anche per supportare e sostenere le donne vittime di violenza. È questo l’obiettivo della partnership tra NH Hotel Group e Fondazione Libellula: fino all’8 marzo, data simbolo in quanto Giornata Internazionale della donna, chiunque prenoterà il proprio soggiorno tra il 1° e il 31 marzo in una delle strutture NH Hotel Group in tutta Italia riceverà uno sconto del 10 per cento sul pernottamento e potrà contribuire a sostenere uno dei numerosi progetti sociali di Fondazione Libellula, da sempre impegnata a promuovere iniziative culturali contro la violenza sulle donne e la discriminazione di genere. Grazie a questa partnership, NH Hotel Group conferma ancora una volta il suo sostegno e supporto alle donne, che si è concretizzato, anche nel 2022, nell’inclusione nel Bloomberg Gender Equality Index, prestigiosa menzione che dimostra l’impegno e la performance in materia di parità di genere.

Gli obiettivi

Fare la differenza in modo concreto è possibile. Una parte del ricavato delle prenotazioni, infatti, verrà destinato ai progetti di reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza o in situazione di fragilità, per supportarle nel loro percorso verso l’autonomia e l’indipendenza economica. Le difficoltà finanziarie, infatti, rendono complicato il percorso di allontanamento da una situazione di violenza o fragilità che la vittima sta vivendo: una condizione lavorativa precaria o, peggio ancora la disoccupazione, limitano la libertà delle donne perché non sono in grado di sostenere in autonomia le spese per la ricerca di una nuova sistemazione e dell’eventuale mantenimento dei figli. Tutto questo si trasforma, inevitabilmente, in un vicolo cieco che riconduce, per necessità, queste vittime nella situazione di violenza familiare da cui non riescono a fuggire, rendendo molto difficile il processo di ricerca e reinserimento lavorativo. Attraverso programmi di accompagnamento studiati ad hoc, Fondazione Libellula intende supportare concretamente donne vittime o in situazione di fragilità costruendo un percorso di employability spendibile nel corso del tempo, a favore della stabilità economica, emotiva e della realizzazione personale con il supporto di professionisti e professioniste formate sul tema.

Tutto questo, grazie al supporto di NH Hotel Group, che ancora una volta si dimostra attento e partecipe dei problemi legati alla violenza sulle donne e offre soluzioni concrete per combatterli. “Si tratta di una modalità d’intervento innovativa che vuole accompagnare e supportare le donne vittime di violenza o in situazione di fragilità a riappropriarsi della propria vita. Noi di Fondazione Libellula proponiamo un percorso di consapevolezza personale e autonomia economica che possa fornire gli strumenti e le opportunità per costruire un nuovo futuro professionale e personale. Siamo contenti che un partner importante come NH Hotel Group abbia deciso di supportare i nostri progetti: il significato di viaggio come cambiamento e arricchimento personale verso un futuro diverso non è mai stato così appropriato”, afferma Giuseppe Di Rienzo, direttore generale di Fondazione Libellula.

“Siamo orgogliosi di poter contribuire con questa iniziativa ai progetti di Fondazione Libellula sul reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza o in situazioni di fragilità. Da sempre, NH Hotel Group fonda la sua cultura aziendale sui principi di diversità, uguaglianza e inclusione, sostenendo una cultura interna che favorisca l'integrazione di tutti i collaboratori, infondendo tolleranza e rispetto e puntando fortemente sulla parità di genere. Grazie a Fondazione Libellula, abbiamo un’ulteriore e bellissima occasione per promuovere questi principi e aiutare tante donne in difficoltà ad uscire da situazioni dolorose e complicate”, continua Beatrice Carlorosi, Talent, Learning and Development HR Director Sud Europa di NH Hotel Group.

Per prendere parte all’iniziativa, è possibile prenotare ancora oggi direttamente il proprio soggiorno sul sito di NH Hotel Group inserendo come promocode il codice “LIBELLULA”.