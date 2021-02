Archeologia: scoperta la pittura figurativa più antica della storia

La figura si trova esattamente in Indonesia, sull'isola di Sulawesi ed è stata datata dagli archeologi della Griffith University, composta da ricercatori australiani e asiatici, a 45.000 anni fa

Notizie fresche per gli appassionati e gli studiosi di archeologia: è stata recentemente scoperta la pittura figurativa più antica della storia umana, si trova esattamente in Indonesia, in una grotta sull'isola di Sulawesi ed è stata datata dagli archeologi della Griffith University, composta da ricercatori australiani e asiatici, a 45.000 anni fa.

Come leggiamo dalla notizia integrale di lastampa.it, il dipinto - che raffigura un maiale - è stato realizzato con pigmento rosso ocra e l'animale sembra osservare una lotta tra altri due maiali. "La regione indonesiana ospita molte grotte calcaree dove sono state fatte altre scoperte ma più recenti. Se ci sono pitture astratte in Africa di 70.000 anni fa, fino ad ora si pensava che la più antica pittura figurativa rupestre fosse quella scoperta in Europa di circa 40.000 anni fa, con figure più raffinate di animali o umane risalenti a 35.000 anni fa.

Questa scoperta è anche il frutto di una visione meno eurocentrica - affermano gli esperti della Griffith University - e ci porta a pensare, dicono ancora, che la capacità di creare arte figurativa sia emersa prima che l'Homo sapiens emigrasse dall'Africa e si dirigesse verso l'Europa e l'Asia, più di 60.000 anni fa o che sia emersa più di una volta mentre gli esseri umani si diffondevano nel globo".

Fonte Lastampa.it