Animazione, degustazioni e intrattenimento, al via "Scopri Opicina una sera d’estate"

Anche quest'anno, Opicina si presenterà pedonalizzata e sarà tutta da scoprire e da vivere. Ritorna anche nell'estate 2024 con una ricchissima serie di appuntamenti musicali, spettacoli, esibizioni itineranti, mostre e degustazioni al chiaro di luna “Scopri Opicina… una sera d’estate” - evento promosso e sostenuto dagli operatori economici di Opicina in co-organizzazione con il Comune di Trieste, con il sostegno della Banca di Credito Cooperativo del Carso-Zadružna Kraška Banka, presente fin dalla prima edizione e con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia-Assessorato alle Attività Produttive, Turismo e Cooperazione. Collabora alla manifestazione la II Circoscrizione Altopiano Est.

Il tradizionale appuntamento estivo, che ormai da 14 anni anima il centro di Opicina, prevede la pedonalizzazione del centro la sera di venerdì 12 luglio dalle 19.00 alle 24.00 e l'apertura serale dei negozi fino alle ore 23.00 con palloncini in omaggio per tutti i bambini. La serata dedicata allo shopping sotto le stelle sarà allietata, come da tradizione ultradecennale, da musica, spettacolo, sport, degustazioni e tante sorprese, anche e soprattutto per i bambini, nelle principali vie di Opicina, per l’occasione chiuse al traffico veicolare.

Per i bambini, veri protagonisti della serata, sono previsti come sempre intrattenimenti gratuiti con gonfiabili a cura di Luana Borghese, Truccabimbi e attività con l'animatore Ernesto in via Nazionale e strada per Vienna, dove sarà allestita anche una scacchiera gigante e si potranno disputare delle partire di scacchi a cura dell’Accademia Scacchi Trieste. I negozi e i locali del centro per l'occasione offriranno assaggi e menù con specialità del territorio e degustazioni con sottofondo musicale e grazie a una speciale deroga potranno occupare temporaneamente a titolo non oneroso una porzione di suolo pubblico antistante le rispettive attività per il posizionamento di tavolini, sedie e strutture poggia-gomito da destinare allo stazionamento della clientela e/o per l'esposizione esterna degli articoli in vendita all'interno dei negozi, nonché degli erogatori di bevande alla spina; le strutture eventualmente posizionate dovranno consentire in ogni caso il regolare passaggio dei pedoni sui marciapiedi e il transito dei mezzi di soccorso in caso di necessità ed emergenza nel rispetto del Codice della Strada.

Il programma nel dettaglio

Si parte già sabato 6 luglio alle ore 18.30 con l’inaugurazione della mostra di Art Knives “Sharp Art” presso la Sala della Banca ZKB di via del Ricreatorio, 2 che rimarrà allestita fino a sabato 13 luglio. Venerdì 12 e sabato 13 luglio dalle 21 alle 22 sono previste visite guidate su prenotazione scrivendo a: isitaknife1@gmail.com. Dal 7 al 14 luglio sono in programma delle visite guidate ai Bunker di Opicina con Fabio Mergiani a cura dell'associazione Historica XX Secolo a offerta libera: dal lunedì al venerdì è prevista una visita al giorno alle ore 16.00, il sabato e la domenica tre visite al giorno alle ore 10.00, 13.00 e 16.00. Prenotazione obbligatoria inviando un’e-mail con i nominativi a: bunkerdiopicinats@gmail.com. Ritrovo presso il parcheggio del quadrivio di Opicina lato Banne. Ai partecipanti è richiesto di portare con sé una lampada e di calzare scarpe adeguate.

Mercoledì 10 luglio alle ore 18.30 presso la Libreria Librarna di Strada per Vienna, 31 si terrà la presentazione del libro di Fabio Vigini “Ciacole a Gropada: le avventure di zia Mariucia” (White Cocal Press). Dialogheranno con l’autore l'editore Diego Manna e l’autore della prefazione Paolo Bonetti. Sempre mercoledì 10 luglio alle ore 20.30 alla Kleine Berlin per la seconda edizione del progetto letterario “Atmosfere Letterarie alla Kleine Berlin” presentazione del libro “Il contraccolpo dell'abisso” di Andrea Comisso (Hammerle Editori in Trieste, 2023). Dialogherà con l’autore l’attrice Sara Alzetta. Nel corso dell’incontro a ingresso libero dal titolo “Nuvole e Abissi in Galleria” - promosso dal Club Alpinistico Triestino in collaborazione con la Kleine Berlin e con la IV Circoscrizione (ideatrice Anastasia Doglia assieme a Paolo Silvari, coordinatrice Marina Coricciati, presidente Marco Rossetti Cosulich) e il Comune di Trieste - è previsto un accompagnamento musicale del chitarrista Emanuele Laterza.

Venerdì 12 luglio alle 18 sempre alla Kleine Berlin si svolgerà inoltre una visita guidata su prenotazione a cura del Club Alpinistico Triestino scrivendo alla mail: kleineberlin@cat.ts.it. Giovedì 11 luglio alle ore 15.30 si svolgerà un Torneo di Burraco per principianti a cura dell’Associazione Volop - Volontariato Opicina - Voluntariat Opčine presso gli spazi espositivi dell'Associazione - Sklada Mitja Čuk. Prenotazioni al 3355471795 e premiazioni dei partecipanti sabato 13 luglio alle 18.30 presso la Sala della Banca ZKB di via del Ricreatorio, 2 con intrattenimento musicale e rinfresco aperto a tutti.

Momento clou della manifestazione, la serata di venerdì 12 luglio con la chiusura al traffico, a partire dalle ore 19.00, e la pedonalizzazione del centro di Opicina. Alle ore 19 l’apertura dei festeggiamenti sarà affidata all’esibizione itinerante della Banda Berimbau con partenza da piazzale Monte Re e arrivo fino all'incrocio verso Basovizza e poi via di Prosecco fino alla chiesa. Al termine, la banda sarà ospite del Buffet Pizzeria Rino di Strada per Vienna, 11/A.

Già nel pomeriggio, alle ore 17.00 parroco di Opicina, Franc Pohajač celebrerà la Santa Messa con intrattenimento e rinfresco per ospiti della struttura, familiari e visitatori presso la Residenza Casa di Riposo Antonella di via di Prosecco, 9. Dalle 19.00 alle 23.00 in via Nazionale, in strada per Vienna e via di Prosecco, intrattenimento gratuito per bambini con i gonfiabili a cura di Luana Borghese, Truccabimbi e attività di animazione con Ernesto.

Dalle ore 19.30 sono previsti intrattenimenti musicali al Wine Bar Piccolo in collaborazione con la Trattoria Pizzeria Veto, al Bar Alla Tramvia, al Bar Tabor, al Caffè Vatta e presso la Gelateria Arnoldo, dove si svolgerà una serata all'insegna della musica con la presenza di due gruppi. Per l'occasione verrà proposto anche un gusto di gelato speciale. Alle ore 21 è prevista la spettacolare esibizione dell’AŠD Cheerdance Millenium nei pressi della rotatoria davanti alla Stele di Zinzendorf. Alle ore 22 nella Corte degli Artisti di Via Nazionale 36/1 presso l’Autoscuola Bizjak avrà luogo una dimostrazione di difesa personale a cura dell’Asd Progetto Autodifesa con esibizione del Campione nazionale della Slovenia nei pesi massimi per la disciplina Savate Combat (Boxe francese), il “nostrano” Thomas Gerzeli.

Nel Corso della giornata è previsto l’Open Day aperto a tutte le età dell’Asd Pickleball Friuli Venezia Giulia con sede in via Carsia, 9 per provare gratuitamente per la prima volta questa disciplina sportiva. Per l’occasione l’Atelier dell’artista Fulvio Cazzador di via Nazionale, 32 sarà aperto straordinariamente fino a tarda sera. Per favorire l’afflusso del pubblico, il parcheggio della Banca ZKB rimarrà eccezionalmente aperto fino alle 24.00.

La manifestazione proseguirà poi domenica 14 luglio con la premiazione, presso la sala della Banca ZKB di via del Ricreatorio, 2 alle ore 18.30, delle opere vincitrici dell’Infiorata di Opicina 2024, manifestazione di primavera che, attraverso un concorso gratuito e aperto a tutti i residenti che premia i più bei giardini, negozi, condomini e balconi, mira a ingentilire l’aspetto del borgo carsico con piante e fiori con l’obiettivo di stimolare e promuovere il ritorno agli usi e costumi locali promossa dal Consorzio Insieme a Opicina - Skupaj na Opčinah in collaborazione con l'Associazione per la Difesa di Opicina-Združenje za Zaščito Opčin l’Associazione Culturale “Marino Simic” e in co-organizzazione con il Comune di Trieste. A tutti gli iscritti verrà consegnato un attestato di partecipazione e verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria. E’ previsto inoltre un premio speciale a chi avrà saputo esprimere meglio la propria creatività nel rispetto delle tradizioni locali

A concludere l’edizione 2024 di “Scopri Opicina… una sera d’estate” sarà infine giovedì 18 luglio il Mercatino dell'antico e dell'artigianato artistico con oggettistica a tema stagionale a cura dell'Associazione Culturale Cose di Vecchie Case in coorganizzazione con il Comune di Trieste e in collaborazione con il Consorzio Centro in Via Insieme a Opicina allestito dalle 8 al tramonto lungo i marciapiedi di via Nazionale, Strada per Vienna e via di Prosecco.

Per tutto il periodo della manifestazione, nei locali e negli esercizi pubblici aderenti si potranno gustare infine dei menù con specialità carsoline. Maggiori dettagli qui. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.