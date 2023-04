"Macchine e scooter parcheggiati a fil di muro, pedoni costretti a camminare in mezzo alla strada"

"Proprietari di macchine e scooter indecenti, che parcheggiano accostati ai muri delle case costringendo le persone a camminare in mezzo alla strada con il rischio di essere investiti". Lo segnala un lettore, che ha portato alla luce una problematica relativa a via della Liburnia, a senso unico. "Ho segnalato più volte la situazione a chi di dovere, ma nessuno è riuscito ancora a darmi una risposta soddisfacente", ha spiegato. "In questa via ci sono diverse mamme con passeggino e figli piccoli - conclude -, spero si possa sbloccare qualcosa al più presto".