A luglio 2023 a causa di un atto vandalico al parco giochi di Santa Croce e stata distrutta l'altalena. Dopo un anno e varie segnalazioni al comune con richieste di ripristino ancora nulla al orizzonte. L'unico posto di svago per i nostri figli. Ma evidentemente come succede in altri posti al comune non interessa mettere apposto le aree gioco per i bimbi anzi le stanno pian piano eliminando.