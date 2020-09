Trasporti, la segnalazione: "Richiedere l'abbonamento scolastico ridotto è impresa impossibile"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una nostra lettrice: "Da quest'anno è possibile fare domanda per avere un abbonamento scolastico agevolato per chi ha figli oppure per lavoro. Evviva! Peccato che farlo sia un impresa "impossibile": solo on line, con istruzioni mal compilate e incomplete, numeri adibiti che o non rispondono o non sanno come aiutare. È semplicemente una vergogna, dopo sei tentativi rinuncio e so che in molte mamme hanno fatto stessa scelta mia. Questo è l'aiuto regionale dato a un ente e buttato. E come al solito a pagare sono le famiglie con ragazzi a scuola, evidentemente l'unica categoria che paga al giorno d'oggi".