Park molo IV, i turisti vengono prima di chi ha l'abbonamento

Scrivo per segnalare la situazione a dir poco vergognosa del parcheggio molo IV. Già a partire dalla scorsa estate, con l’arrivo delle crociere e della stagione turistica, per accedere al parcheggio per il quale pago mensilmente un abbonamento piuttosto caro ero costretta ad attendere in fila. Quest’anno i gestori del parcheggio hanno avuto la brillante idea di cominciare i lavori proprio all’inizio della stagione turistica, restringendo ulteriormente i parcheggi a disposizione e incrementando esponenzialmente la fila di accesso. Non sarebbe come minimo corretto riservare, come peraltro viene fatto per gli avventori delle crociere, un numero di parcheggi agli utenti che pagano l’abbonamento mensile? In questo momento, e con ogni probabilità per tutta l’estate, io pago profumatamente un servizio di cui non posso usufruire. Vergogna.